21 января 2024, 17:59

Медвежата родились в крымском зоопарке

РИА «Новости»
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В зоопарке «Сказка» в Крыму произошло пополнение, на свет появились два медвежонка. Об этом РИА «Новости» сообщила представитель учреждения Татьяна Алексагина.

«Можем сообщить радостную новость. В зоопарке „Сказка“ на Крещение родились два медвежонка», - сказала она.

Алексагина отметила, что малыши находятся под присмотром матери и сейчас чувствуют себя хорошо.

«Для них вольер построили в виде берлоги, поэтому увидеть молодых медвежат с медведицей смогут все посетители», - отметила представитель учреждения.

Зоопарк «Сказка» находится рядом с Ялтой в горах. Ему присвоили статус объекта природно-заповедного фонда России. Всего в зоопарке живут порядка полутора тысяч птиц и животных более ста различных видов.

В декабре в Московском зоопарке родились два детеныша капибары, пара водосвинок стала родителями в третий раз.

Крым Россия Животные Зоопарки
21 января 2024, 18:22
Россиянам объяснили алгоритм действий, если купленная вещь оказалась краденой
РИА «Новости»
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При покупках на сайтах объявлений можно приобрести вещь, которую украли у другого человека. Депутат Сергей Гаврилов рассказал РИА «Новости», что делать неудачливому покупателю в этом случае.

По его словам, у правоохранителей порой возникают вопросы к тем людям, которые уверены в своей правоте.

«Нужно быть очень осторожным, когда приобретаете товары по объявлению или с рук. В этой ситуации статус свидетеля - это минимум, если станет известно, что вещь сменила хозяина обманным путем», - сказал парламентарий.

Гаврилов отметил, что в подобной ситуации следствию необходимо предоставить всю информацию по сделке: номера телефонов, счета, банковские документы и переписки.

«Для правоохранительных органов покупатель является важным свидетелем. Однако по закону вещь все равно вернут хозяину, даже если новый владелец не знал о преступлении», - добавил он.

Ранее адвокат Александр Щербинин рассказал «360», какие риски ждут покупателей при приобретении автомобилей через посредников.

При покупках на сайтах объявлений можно приобрести вещь, которую украли у другого человека. Депутат Сергей Гаврилов рассказал РИА «Новости» , что делать неудачливому покупателю в этом случае.

Законы Преступления Депутаты
21 января 2024, 17:52
Видео про самый опасный мост в России набрало 1,5 млн просмотров
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Блогер Алексей Демидов (DEMIDOV) поделился видео о самом опасном мосте в мире, расположенном в Забайкалье. Опубликованный на YouTube ролик набрал более 1,5 миллиона просмотров.

Мост является переправой через реку Витим, соединяющую Забайкальский край с Республикой Бурятия. Блогер отметил, что его построили в начале 1980-х годов как временное сооружение и использовали во время строительства железнодорожного моста на БАМе.

Официально мост в эксплуатацию не вводили. В 2016 году этот проезд запретили, однако его используют для перемещения между поселками Куанда и Витим.

Длина моста составляет 570 метров. В мае 2018 года опоры сильно повредились в результате ледохода. Видео блогера стало еще одним подтверждением, что местные жители продолжают пользоваться мостом, несмотря на опасность для жизни.

В деревне Кутьино в Подольске обрушился мост через реку Пахра. В ходе ЧП травмы получила женщина, которая была за рулем автомобиля.

Строительство Видео Блогеры YouTube Бурятия
21 января 2024, 14:55
Глава ЛДПР Слуцкий призвал исполнить последнее желание Ленина
Global Look Press
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Предать земле тело основателя и первого руководителя советского государства Владимира Ульянова (Ленина) призвал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в Telegram-канале. Свой пост он опубликовал в день 100-летия со дня смерти советского вождя.

Слуцкий заявил, что упокоение ушедшего из жизни человека - важный для христиан и цивилизованных обществ обряд как знак уважения и памяти.

«Сам Владимир Ильич хотел быть похоронен рядом с матерью. Считаю, пришло время исполнить волю революционера», - написал политик.

Могила Марии Ульяновой, матери первого советского вождя, находится на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге. Забальзамированное тело Ленина с 27 января 1924 года хранится в Мавзолее на Красной площади.

Вопрос о похоронах Ленина поднимался неоднократно. Только за последние три года вождя предлагали похоронить в Астрахани , на Курилах и рядом с родственниками.

С просьбой посодействовать преданию тела земле общественники обращались к патриарху Кириллу. Дискуссии вокруг вопроса доходили до того, что появились призывы убрать весь некрополь с Красной площади.

В конце декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что планы выноса тела Ленина на повестке дня не стоят.

Леонид Слуцкий ЛДПР Красная площадь Владимир Ленин
21 января 2024, 08:30
Несколько рейсов задержали в петербургском аэропорту Пулково
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Несколько рейсов задержали утром 21 января в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

Статус «задержан» в настоящее время у четырех самолетов: в Архангельск, Самару, Анталью и Екатеринбург.

«Фонтанка» уточнила, что самолет рейса SU52 из Москвы также испытал сложности при приземлении в Санкт-Петербурге ночью. Прибытие ожидали в 2:30, однако он длительное время кружил над Ладожским озером. Также с задержкой приземлился борт Air Algerie, его заметили в районе Псковского озера.

В субботу, 20 января, при посадке в Санкт-Петербурге в самолет авиаперевозчика «Ямал» врезалась птица , это случилось на высоте 500 метров. В результате ЧП воздушное судно не пострадало.

Также ранее из-за птицы задержали вылет самолета в Сочи из Москвы. Проводники обнаружили ее в салоне, не смогли поймать, после чего пришлось вызывать орнитологов.

Санкт-Петербург Самолеты

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