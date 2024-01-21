Медвежата родились в крымском зоопарке

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«Можем сообщить радостную новость. В зоопарке „Сказка“ на Крещение родились два медвежонка», - сказала она.

Алексагина отметила, что малыши находятся под присмотром матери и сейчас чувствуют себя хорошо.

«Для них вольер построили в виде берлоги, поэтому увидеть молодых медвежат с медведицей смогут все посетители», - отметила представитель учреждения.

Зоопарк «Сказка» находится рядом с Ялтой в горах. Ему присвоили статус объекта природно-заповедного фонда России. Всего в зоопарке живут порядка полутора тысяч птиц и животных более ста различных видов.

В декабре в Московском зоопарке родились два детеныша капибары, пара водосвинок стала родителями в третий раз.