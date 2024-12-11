11 декабря 2024, 15:58

Медведев рассекретил свой ритуал бодрости по утрам и после долгих перелетов

Global Look Press
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал, что помогает ему взбодриться утром или после долгих перелетов. Политик поделился этим на встрече с журналистами в Пекине, сообщил ТАСС.

«Хорошие ритуалы начинаются, конечно, с чашки хорошего зеленого чая с утра. Это то, что помогает взбодриться, даже несмотря на джетлаг, который присутствует у людей из Москвы», - ответил Медведев на вопрос о любимых китайских блюдах, местах или ритуалах.

Зампред СБ прибыл в Пекин с двухдневным визитом 10 декабря. Ожидается, что он проведет ряд встреч с высшим руководством Китая.

Это уже не первый визит Медведева в Китай. В частности, политик посещал страну в декабре 2022 года. Тогда они с председателем КНР Си Цзиньпином обсуждали стратегическое партнерство Москвы и Пекина.

Дмитрий Медведев Россия Китай Москва
11 декабря 2024, 14:44
Сугробы в Москве вырастут до трех метров в выходные
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В Москве появятся сугробы высотой до трех метров. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале.

«Сугробы в Москве вырастут до 22 сантиметров, а в воскресенье уже до внушительных почти 30 сантиметров, что в два раза выше климатической нормы», - объяснил синоптик.

По его словам, особенно обильные снегопады ожидаются в Клину. Там снежный покров в пятницу достигнет 29 сантиметров, а в выходные - 40 сантиметров.

По прогнозам синоптиков, на следующей неделе снега выпадет еще больше. Эксперт отметил, что декабрь не оставит москвичей «без главного белоснежного атрибута зимы».

Несмотря на большое количество снега, россиянам пообещали теплую зиму. Как заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, зимний период в европейской части страны будет неоднородным, однако морозных дней синоптики насчитали не очень много.

Погода Роман Вильфанд Погода в Москве Москва
11 декабря 2024, 12:39
В России исключили стремительный рост цен на красную икру
Global Look Press
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В России нет весомых предпосылок для дальнейшего стремительного роста цен на красную икру. Об этом сообщил глава Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев, чьи слова привел РБК.

Специалист объяснил низкую стоимость икры несколько лет назад с присутствием нелегального товара на рынке.

«Это икра, которую воровали у будущих поколений, безжалостно уничтожая рыбу», - заявил Зверев.

Такая продукция поступала в торговлю и снижала уровень стоимости. В следующем году ситуация с розничной ценой красной икры начнет стабилизироваться.

«Никакой трагедии и никакого стремительного дальнейшего повышения, эскалации цен на красную икру не произойдет», - добавил эксперт.

Россиянам рекомендовали покупать икру на новогодний стол в стеклянных банках. В такой таре удастся лучше рассмотреть внешний вид продукта.

Торговля Россия Продукты
11 декабря 2024, 12:24
Большинство россиян назвали курсы инфобизнесменов мошенничеством
Unsplash
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Порядка 79% россиян сочли курсы инфобизнесменов мошенничеством. Исследование провело социологическое агентство «Вебер», результаты оказались в распоряжении 360.ru.

Респонденты высказались о «громких» задержаниях представителей инфобизнеса за последние два года - 72% назвали наказание правильным. Большинство опрошенных (62%) отрицательно относятся к деятельности создателей курсов и тренингов.

К тем, кто покупает материалы от инфобизнесменов, 48% респондентов относятся отрицательно, 39% - нейтрально. Более половины опрошенных не готовы принять на работу человека, который увлекается прохождением таких курсов.

Обучающие материалы от инфобизнесменов приобрели 7% россиян. Каждый второй не добился желаемого результата. При этом 49% респондентов заявили, что не стали бы покупать курсы инфобизнесменов ни при каких условиях.

Россияне считают, что в таких материалах должна быть бесплатная ознакомительная часть. В аннотациях также важно указывать, что успех не гарантирован.

Онлайн-опрос проводился 2–3 декабря методом River Sampling в Сети. Участниками исследования стали 1200 человек.

Наибольшей популярностью среди россиян пользуются курсы по психологии и красоте. В большинстве случаев обучение не приносит результатов, заявил ранее PR-специалист Роман Масленников.

Исследования Мошенничество
11 декабря 2024, 11:49
«Надоело быть добрым». Жуков обратился в СК из-за блокировки фильма о «Руки вверх!»
Global Look Press
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Солист «Руки вверх!» Сергей Жуков вместе с лейблом «Первое музыкальное издательство» обратился в Следственный комитет и Верховный суд из-за блокировки фильма, посвященного группе. PR-директор артиста Петр Шекшеев подтвердил информацию в беседе с 360.ru.

«Действительно, это так. Мы подтвердили это в соцсетях Жукова. Там есть его прямая речь и скан его заявления в адрес [главы СК России Александра] Бастрыкина», - сообщил он.

Причиной, по которой картина была удалена с сайтов онлайн-кинотеатров, стал спор о правах на фонограммы песен, которые звучат в фильме. Музыкальный продюсер Андрей Черкасов заявил о своих правах на эти композиции.

«Мне надоело быть добрым и терпимым. Оставаться в правовом русле, понимать, что судебные процессы - дело долгое, но правильное. Есть человек, который мошенническим образом пытается наживаться на моих песнях», - заявил Жуков в своем Telegram-канале.

Черкасов, по словам солиста «Руки вверх», стремится запретить работы, связанные с группой, на телевидении, YouTube, в социальных сетях, онлайн-кинотеатрах и других цифровых платформах. Чуков добавил, что много лет борется с этой проблемой.

«Если вы периодически не можете найти любимые песни или концерты „Руки Вверх!“ в онлайне, то это „заслуга“ человека по имени Андрей Черкасов», - добавил он.

Ранее Роскомнадзор потребовал удалить фильм «Руки вверх!» из онлайн-кинотеатров. Представители «Кинопоиска» и Start подтвердили получение уведомления. Они согласились ограничить доступ к фильму, хотя и посчитали это несправедливым, так как правообладатели предоставили прокатчикам все необходимые документы.

Блокировки Песни Фильмы Музыка Сергей Жуков Артисты

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