Медведев пожелал адского пламени выданным Западу предателям России

Он подчеркнул, что работа разведчиков может не нравится, но она является необходимой для всех стран, а сотрудники этой сферы для Родины всегда остаются героями. Поэтому претензий к осужденным за шпионаж в России иностранцам у него нет.

Но предавших свою страну соотечественников, освобожденных в рамках обмена, Медведев не простил.

«Скажем прямо - они предатели. Если не в правовом, то, во всяком случае, в нравственном смысле слова. Они - экзистенциальная угроза существованию нынешней России. Они - сервильная обслуга наших врагов», - написал политик.

Медведев подчеркнул, что это относится и к представителям рвущейся к власти несистемной оппозиции и просто ненавидящих собственную страну, которые положили все силы на уничтожение мира и устоев общества.

Заместитель председателя Совета Безопасности пожелал попавшим в обменный список заключенным россиянам и дальше мечтать о развале страны, но не забывать о конечности своей жизни.

«Пусть не забывают о бренности своего существования в этом мире. По сторонам оглядываются, короче. А в общем - пусть горят в аду!» - подытожил Медведев.

Большой обмен заключенными прошел в аэропорту Анкары 1 августа. В нем участвовали Россия, Белоруссия и несколько западных стран.

В рамках сделки в Россию вернулись восемь осужденных или арестованных соотечественников и двое детей. Взамен США и Германия получили 16 человек, приговоренных к реальным срокам за шпионаж, государственную измену, сотрудничество с нежелательными организациями и другие преступления.