24 марта 2024, 13:13

Медведев пообещал отомстить за каждого погибшего в теракте в Crocus City Hall

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пообещал отомстить всем организаторам террористического акта в Crocus City Hall. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале, сопроводив текст мелодией группы «Пикник».

«Мы отомстим за каждого. И все, кто причастен, вне зависимости от страны происхождения и статуса - отныне наша легальная и главная цель», - написал он.

Теракт в Crocus City Hall произошел 22 марта, когда на сцену должны были выйти музыканты группы «Пикник». Несколько мужчин ворвались в зал с автоматами и начали расстреливать людей.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что до конца расследования теракта попытки США оправдать Киев Россия будет рассматривать как улики. Она напомнила, что официальный представитель Совета нацбезопасности США Эдриенн Уотсон сразу же после расстрела людей в Красногорске объявил о непричастности Киева.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пообещал отомстить всем организаторам террористического акта в Crocus City Hall. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале , сопроводив текст мелодией группы «Пикник».

Дмитрий Медведев Терроризм Стрельба в Crocus City Hall
24 марта 2024, 23:54
«Это та боль, которая нас сплотит». Чеботина почтила память жертв теракта у Crocus City Hall
РИА «Новости»
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Певица Люся Чеботина почтила память жертв террористического акта в Crocus City Hall. Она выразила глубокие соболезнования пострадавшим и близким погибших.

«То, что произошло - это зверство, эта та боль, которая нас сплотит, объединит еще сильнее. Всем, кто пострадал, всем семьям, всем людям, кто пострадал от происшествия, хотим принести глубочайшие соболезнования и поддержать как морально, так и финансово», - сказала артистка.

Акция в память о погибших при теракте в Crocus City Hall прошла вечером 24 марта у здания концертного зала. На стене показали проекцию улетающих в небо журавлей. Люди принесли цветы и игрушки к месту трагедии.

В результате стрельбы и пожара в концертном зале погибли более 130 человек, еще 182 получили ранения.

Пожары Стрельба в Crocus City Hall
24 марта 2024, 23:38
Более сотни свечей в память о жертвах теракта зажгли в Лыткарино
РИА «Новости»
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Более сотни свечей зажгли в Лыткарино в память о жертвах теракта в Crocus City Hall. Так местные жители выразили скорбь из-за случившегося.

Люди принесли фигурки журавлей, цветы и игрушки к стихийному мемориалу.

Теракт в концертном зале произошел 22 марта. Вооруженные люди ворвались в Crocus City Hall и начали стрелять в беззащитных людей. Погибшими числятся 137 человек, еще 182 пострадали.

Вечером у Crocus City Hall состоялась акция в память о жертвах теракта. На здании концертного зала появилась проекция улетающих в небо журавлей. Люди массово возлагали цветы у мемориала, многие не сдержали слез.

Цветы Лыткарино Стрельба в Crocus City Hall
24 марта 2024, 22:04
«Целостность России расколоть не удастся». Тимати почтил память жертв теракта
РИА «Новости»
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Рэп-исполнитель Тимур Юнусов, более известный под псевдонимом Тимати, посетил акцию в память о жертвах теракта у Crocus City Hall. Музыкант назвал трагедию чудовищной.

«Такие чудовищные вещи происходят в моем городе, где я родился, всю жизнь прожил. Происходят не в первый раз. Руками заказчиков пытаются расколоть целостность национального единства в нашей стране, многонациональной и многоконфессиональной», - сказал Тимати.

По его словам, славян хотят заставить проявлять агрессию в отношении других этнических групп.

«Целостность России расколоть не удастся никогда и никому. Такого не было и такого никогда не будет. Все эти попытки тщетны, они просто ужасны по масштабу зверства, и этому абсолютно нет никакого оправдания», - добавил исполнитель.

Он подчеркнул, что у террора нет нации, и боевики должны понести самое жесткое наказание. Теракт не имеет ничего общего с религией - это безбожно, заключил рэпер.

Люди массово возложили цветы на акции в память жертв теракта у Crocus City Hall. Многие не смогли сдержать слез.

Терроризм Россия Музыка Боевики Стрельба в Crocus City Hall
24 марта 2024, 20:44
Кириенко и Воробьев почтили память жертв теракта на акции у Crocus City Hall
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Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и губернатор Московской области Андрей Воробьев посетили акцию «Журавли» у Crocus City Hall. Они почтили память жертв теракта.

На акцию пришло огромное количество людей, они массово несут цветы , игрушки и цветы к стихийному мемориалу, чтобы выразить скорбь. У здания концертного зала зажгли свечи в форме трех журавлей и надписи «Скорбим». Проекция на стене Crocus City Hall представляет устремившихся в небо журавлей.

В России 24 марта объявили днем общенационального траура по жертвам теракта, который произошел вечером в пятницу. Погибшими числятся 137 человек.

Андрей Воробьев Стрельба в Crocus City Hall

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