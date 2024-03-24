Медведев пообещал отомстить за каждого погибшего в теракте в Crocus City Hall

«Мы отомстим за каждого. И все, кто причастен, вне зависимости от страны происхождения и статуса - отныне наша легальная и главная цель», - написал он.

Теракт в Crocus City Hall произошел 22 марта, когда на сцену должны были выйти музыканты группы «Пикник». Несколько мужчин ворвались в зал с автоматами и начали расстреливать людей.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что до конца расследования теракта попытки США оправдать Киев Россия будет рассматривать как улики. Она напомнила, что официальный представитель Совета нацбезопасности США Эдриенн Уотсон сразу же после расстрела людей в Красногорске объявил о непричастности Киева.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пообещал отомстить всем организаторам террористического акта в Crocus City Hall. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале , сопроводив текст мелодией группы «Пикник».