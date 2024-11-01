Медведев назвал категорию мигрантов, которые обязаны покинуть Россию

«Это нужно твердо помнить всем. Более того, если кто-то находится на территории нашей страны, не работает и не учится, то такое лицо в конечном счете должно покинуть нашу страну», - подчеркнул он.

Политик также добавил, что необходимо тщательно контролировать пребывание семей мигрантов в стране. Одной из проблем Медведев назвал незнание языка детьми приезжих в школах.

Ранее зампред Совбеза призвал создать в России условия, чтобы в страну приезжали соотечественники , разделяющие традиционные ценности. Также он высказался о необходимости препятствовать образованию замкнутых этнических анклавов для профилактики терроризма и экстремизма.