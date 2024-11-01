01 ноября 2024, 08:23

Медведев назвал категорию мигрантов, которые обязаны покинуть Россию

РИА «Новости»
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Нигде не учащиеся и не работающие мигранты должны покинуть Россию. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Это нужно твердо помнить всем. Более того, если кто-то находится на территории нашей страны, не работает и не учится, то такое лицо в конечном счете должно покинуть нашу страну», - подчеркнул он.

Политик также добавил, что необходимо тщательно контролировать пребывание семей мигрантов в стране. Одной из проблем Медведев назвал незнание языка детьми приезжих в школах.

Ранее зампред Совбеза призвал создать в России условия, чтобы в страну приезжали соотечественники , разделяющие традиционные ценности. Также он высказался о необходимости препятствовать образованию замкнутых этнических анклавов для профилактики терроризма и экстремизма.

Мигранты Дмитрий Медведев Россия
01 ноября 2024, 03:57
Умирающая волгоградка подарила квартиру коллеге. Та выгнала ее мать из дома
Unsplash
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Болевшая раком жительница Волгограда Маргарита Рыженкова подарила квартиру своей коллеге. Та после смерти женщины выселила оттуда ее 84-летнюю мать, рассказала сайту v1.ru племянница умершей Елена Зверева. Она добавила, что пенсионерка попала в больницу — пострадавшие намерены обратиться в суд.

По словам Зверевой, 84-летняя Любовь Яковлева не только жила вместе со своей дочерью в этой квартире, но и выплатила большую часть ипотеки. Маргарита Рыженкова умерла 21 октября, после этого ее родные узнали - квартира давно ей не принадлежала, она оформила ее на свою коллегу.

«Оказалось, что Ксения (имя коллеги изменено - прим. ред.) втерлась ей в доверие и каким-то неизвестным нам способом убедила оформить дарственную. Маргарита - очень доверчивый человек. Неоднократно попадалась на уловки мошенников. Плюс у нее из-за болезни уже была нестабильная психика», - отметила Елена Зверева.

Она уточнила, что на днях новая собственница выставила пенсионерку за дверь в одной ночной рубашке. Женщине стало плохо, ее доставили в больницу. В пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области уточнили, что в полицию поступило заявление. Правоохранители назначили проведение проверки.

Мошенники в Москве выманили у жителей более 100 квартир. Полицейские раскрыли схему - злоумышленники убеждали брать у них микрокредиты под залог недвижимости, а после отбирали ее через суд в счет погашения долгов.

Скандалы Пенсионеры Недвижимость Полиция
01 ноября 2024, 01:35
Пользователи пожаловались на сбои в работе приложения Т-Банка
Global Look Press
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Клиенты Т-Банка пожаловались на некорректную работу приложения, следует из данных сервиса по отслеживанию Downdetector. Проблему зафиксировали в ряде регионов России.

Больше всего жалоб поступило из Якутии, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Хабаровского и Приморского краев, а также из Нижегородской области.

Пользователи отметили сбои в работе мобильного приложения, сайта банка и некорректную работу личного кабинета.

«Не проходит оплата», - написал один из клиентов Т-Банка.

«Не проходит оплата - не могу войти в личный кабинет!» - отметил другой.

В пресс-службе кредитной организации пока не прокомментировали сообщения о сбое в работе приложения.

Накануне россияне уже жаловались на некорректную работу сервисов Т-Банка. В тот же день зафиксировали проблемы с работой приложения TikTok.

Банки Гаджеты
01 ноября 2024, 01:04
Автор хита «Люди встречаются» Олег Жуков скончался в Белоруссии
Freepik
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Известный поэт-песенник из Белоруссии Олег Жуков скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщил председатель Белорусского союза композиторов Елена Атрашкевич, передало БелТА.

Жуков сочинил свыше 300 песен для артистов Белоруссии и России. Также он вел активное сотрудничество с советским и российским эстрадным певцом Юрием Антоновым.

Он является автором знаменитых гимнов музыкальных фестивалей «Золотой шлягер», «Славянский базар», конкурса «Телевершина» и других.

Одни из самых популярных его работ - это «Люди встречаются», «О добрых молодцах», «Жизнь играет с нами в прятки», «Не гаснут костры» и «Одинокий».

Белоруссия Россия Артисты
31 октября 2024, 17:55
«Потом придет Роспотребнадзор». Ресторатор объяснил идею не пускать квадроберов
РИА «Новости»
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Некоторые рестораны начали вводить запреты на вход квадроберам. Чем они руководствуются при этом, рассказал 360.ru основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.

Он уточнил, что, во-первых, ограничение вводил не сам, это была идея одного из его франчайзи, а, во-вторых, речь идет не о прямом запрете, а о нежелательности. Объяснил Миронов это тем, что квадроберы пугают посетителей и официантов, не понимающих, как с ними работать. Кроме того, они нарушают правила санитарии.

«Даже если он в перчатках, он перчатки снимает этими же руками, а пол - это ноги, это улица, это туалет, это ротавирус, не дай Бог, какой-нибудь. Сейчас он за столом посидит, сам отравится, еще люди рядом с ним отравятся, потом придет Роспотребнадзор, и все будут виноваты», - заявил ресторатор.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина призвала не пускать квадроберов в рестораны , заявив, что они ничем не отличаются от бомжей.

Рестораны Квадроберы

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