04 ноября 2023, 09:22

Медведев напомнил о единстве и вековой мудрости народа России

РИА «Новости»
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Основой российского государства всегда были уважение разных народов и конфессий, а также сплоченность перед лицом общего врага. О этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Он поздравил россиян с Днем народного единства и напомнил, что у страны во все времена было много врагов. Несмотря на это, народ России всегда давал отпор недоброжелателям.

«Враги на протяжении столетий нападали на нас, пытаясь уничтожить российскую государственность изнутри и снаружи», - отметил Медведев.

По словам зампреда Совбеза, Россия не позволяла разорвать страну благодаря вековой мудрости ее народа.

«Только вековая мудрость наших людей - православных, мусульман, иудеев и буддистов - не позволяла, не позволяет и не позволит злу воцариться на нашей земле. Так победим!» - заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин в преддверии праздника напомнил об истории страны и временах Александра Невского. По его словам, великий князь получил уважение, потому что думал, как сохранить русский народ, а затем и все народы, живущие на Руси.

Праздники Дмитрий Медведев Россия
04 ноября 2023, 10:09
Сайты выставки-форума «Россия» подверглись хакерской атаке с Украины и Запада
РИА «Новости»
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Хакеры совершили массированную атаку на сайты международной выставки-форума «Россия» с территорий Украины и недружественных западных стран. Злоумышленники нарушили работу шести порталов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу дирекции мероприятия.

«Сайты <…> подверглись массированной хакерской атаке <…> Она была осуществлена посредством подконтрольной botnet-сети, расположенной на территории Украины, США, Германии, Франции, Италии, Испании, Польши, Японии и других недружественных стран», - говорится в заявлении.

По мнению дирекции выставки, атака лишь подчеркивает «грандиозность и огромное консолидирующее значение» выставки, а также ее международный статус. Неуклюжая попытка помешать россиянам узнать о достижениях страны в разных областях экономики обречена на провал.

Масштабная выставка откроется на ВДНХ уже сегодня, 4 ноября, и будет работать до 12 апреля. Вероятнее всего, ее посетит президент Владимир Путин.

Выставки Москва 2023 ВДНХ
04 ноября 2023, 02:06
Прием заявок на всероссийский конкурс «Это у нас семейное» продлили
Freepik
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Прием заявок на конкурс «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей» продлили после большого количества просьб от граждан. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации главы государства Сергей Кириенко. Его слова передал ТАСС.

«Поток заявок не спадает, поэтому решили, что не надо делать ограничения. <…> Принято решение не останавливать прием заявок», - заявил он.

Кириенко указал на большое число граждан, обратившихся к наблюдательному совету конкурса. Многие из них не успели подать заявку, которая оказалась очень серьезной - «надо собрать семейную команду из трех поколений семьи».

По словам замруководителя, с 4 ноября начнется отправка заданий успевшим зарегистрироваться участникам. Люди могут начать соревноваться и выполнять задачи, однако заявки принимать не перестанут.

Ранее, 18 октября, Кириенко заявил, что анкеты для участия в конкурсе подали 340 тысяч человек. Победители состязания получат сертификаты на пять миллионов рублей для улучшения жилищных условий и путешествий по регионам РФ.

Прием заявок на конкурс «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия - страна возможностей» продлили после большого количества просьб от граждан. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации главы государства Сергей Кириенко. Его слова передал ТАСС.

Семья Россия конкурсы
04 ноября 2023, 00:30
Меликов призвал дагестанцев не позволять собой манипулировать
Pxhere
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Глава Дагестана Сергей Меликов призвал жителей республики не давать собой манипулировать. Обращение появилось в его Telegram-канале.

В Сети снова распространяются призывы к новым беспорядкам, отметил глава региона. По его словам, провокаторы пытаются вывести молодежь на улицы под различными предлогами.

«Призываю всех моих земляков - мудрых, трудолюбивых, дружелюбных дагестанцев - не давать манипулировать собой», - написал Меликов.

Он подчеркнул, что провокаторы хотят ослабить Россию. Однако дагестанцы не должны становиться послушными куклами в руках тех, кто несет ответственность за гибель соотечественников в зоне спецоперации и детей в Палестине, заключил глава региона.

В СМИ распространяется документ МВД об усилении полицейского патруля 5 ноября в Дагестане. Именно в этот день в регионе планировались новые протестные акции. Однако подлинность указа правоохранительных органов не подтверждена.

Дагестан Протесты
03 ноября 2023, 23:30
Полицейский патруль усилят в Дагестане 5 ноября из-за планируемых протестов — СМИ
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Документ МВД об усиленных патрулях 5 ноября в Дагестане разошелся по местным каналам. Правоохранители будут задерживать пытающихся протестовать активистов, сообщил Telegram-канал Redovka.

Согласно указу, с 08:00 воскресенья полицейские начнут патрулировать улицы, выявлять и отправлять в дежурные части подозрительных лиц. Именно 5 ноября в Дагестане планировались новые протестные акции. Правоохранители будут искать людей, которые могут так или иначе относиться к экстремизму.

О том, какие меры примут в отношении протестующих, в документе не уточнили. При этом подлинность указа также не подтверждена. Не исключено, что 5 ноября на улицах действительно усилят патруль, чтобы не допустить повторения событий в аэропорту Махачкалы.

Беспорядки в воздушной гавани Дагестана произошли вечером 29 октября. Протесты и штурм нанесли значительный ущерб аэропорту. Разрушения оценили в несколько сотен миллионов рублей , сообщили в Следственном комитете России.

Дагестан МВД РФ Протесты Полиция

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