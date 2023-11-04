Медведев напомнил о единстве и вековой мудрости народа России

Он поздравил россиян с Днем народного единства и напомнил, что у страны во все времена было много врагов. Несмотря на это, народ России всегда давал отпор недоброжелателям.

«Враги на протяжении столетий нападали на нас, пытаясь уничтожить российскую государственность изнутри и снаружи», - отметил Медведев.

По словам зампреда Совбеза, Россия не позволяла разорвать страну благодаря вековой мудрости ее народа.

«Только вековая мудрость наших людей - православных, мусульман, иудеев и буддистов - не позволяла, не позволяет и не позволит злу воцариться на нашей земле. Так победим!» - заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин в преддверии праздника напомнил об истории страны и временах Александра Невского. По его словам, великий князь получил уважение, потому что думал, как сохранить русский народ, а затем и все народы, живущие на Руси.