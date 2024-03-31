31 марта 2024, 08:35

Медработникам из малых городов и сел поднимут зарплату

РИА «Новости»
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С 1 апреля повышение доходов ждет россиян, которые работают в медицине в селах, районных центрах и малых городах. Об этом РИА «Новости» сообщила доцент РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Кабмин по поручению президента Владимира Путина повысил ежемесячные выплаты медработникам в малых городах, райцентрах и селах с 1 марта в зависимости от числа жителей в этих населенных пунктах. Прибавку начнут выплачивать с 1 апреля.

«В городах с населением от 50 до 100 тысяч врачи дополнительно получат 29 тысяч рублей, а средний персонах - 13 тысяч. Где проживают менее 50 тысяч человек, прибавка составит 50 тысяч рублей, а для сотрудников среднего звена - 30 тысяч», - рассказала доцент.

Иванова-Швец отметила, что такая поддержка со стороны правительства очень важна, поскольку в настоящее время зарплаты медработников в таких населенных пунктах низкие, а дефицит кадров достигает критических значений.

Ранее россиянам рассказали, кто не получит прибавку к пенсии в апреле.

Рубль Врачи Медицина Зарплаты
31 марта 2024, 05:58
«В пяти метрах от террористов». Выжившие в «Крокусе» мать и дочь рассказали о чудесном спасении
РИА «Новости»
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Участницы панихиды по жертвам теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» Дарья Андросова и ее мать Вера чудом спаслись во время нападения. Своей историей они поделились с РЕН ТВ.

Женщины признались, что в первые минуты восприняли происходящее, как розыгрыш. Их с матерью и еще 10 человек спасло только то, что они спрятались за металлоискатель, где легли на пол. По ее словам, как будто сработало «коллективное бессознательное».

«И они (террористы - прим. ред.) прошли мимо нас, вспышки, вспышки, каждый выстрел - вспышка, расстояние до нас было в 5–10 метров. Им просто было достаточно голову повернуть, и нас бы увидели всех, а мы лежим на полу», - вспомнила девушка.

После того, как боевики прошли, люди покинули здание через двери и разбитое окно. Счет шел на секунды.

Дарья также рассказала, что террористы на их глазах убили женщину, которая продавала билеты. Ее мать призналась, что чем больше времени проходит, тем страшнее становится от того, что могло с ними произойти.

Ранее жители Донецка почтили память жертв теракт а в «Крокус Сити Холле».

Терроризм Россия История Теракт в «Крокусе»
31 марта 2024, 03:25
«На уровне западных спецслужб». Террористами в «Крокусе» могли управлять через вшитые в них чипы
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Советник министра внутренних дел России Владимир Овчинский предположил, что террористами, напавшими на подмосковный «Крокус Сити Холл», управляли через вшитые чипы. Об этом он заявил в эфире Первого канала.

«Отключили сознание. Скорее всего, в комплексе действовали психотропные вещества, нейропсихологическое это самое… программирование! И, возможно, это покажет экспертиза: чипы вставлены!» - заявил Овчинский.

Генерал МВД привел в качестве примера эксперимент американского предпринимателя Илона Маска со свиньями, из которых «делали людей», имплантируя им чипы в мозг. По его словам, нейробиология уже позволяет управлять человеком.

Он добавил, что в «Крокус Сити Холле» устроили «хорошо организованный теракт на уровне западных спецслужб». У последних уже имеются такие средства для воздействия на людей, подчеркнул генерал.

Ранее радикальные исламисты опубликовали отчет, изложив собственную версию теракта в Красногорске. В филиале ИГИЛ* заявили, что террористы планировали вступить в бой с российскими правоохранителями, но из-за неполадок с оружием им пришлось сбежать.

*Запрещенная в России террористическая организация.

Терроризм Технологии Теракт в «Крокусе»
31 марта 2024, 00:26
Россияне в апреле будут работать шесть дней подряд
РИА «Новости»
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Россиян ожидает шестидневная рабочая неделя — с 22 по 27 апреля, после которой у них будет четыре выходных дня. Об этом Роструд сообщил в Telegram-канале.

Россиян ожидает шестидневная рабочая неделя - с 22 по 27 апреля, после которой у них будет четыре выходных дня. Об этом Роструд сообщил в Telegram-канале.

В конце апреля граждане России будут работать в течение шести дней, с понедельника, 22 апреля, по субботу, 27 апреля, включительно. Затем они будут отдыхать с 28 апреля по 1 мая.

В Роструде отметили, что 12 апреля в стране отмечают День космонавтики, а 19 апреля - День работников государственной службы занятости населения.

Правительство РФ ранее перенесло в 2024 году выходной день с субботы 6 января на пятницу 10 мая, а с субботы 27 апреля - на понедельник 29 апреля.

В феврале в связи с празднованием Дня защитника Отечества у россиян была короткая рабочая неделя и длинные выходные.

Праздники Россия
31 марта 2024, 00:15
Иск Генпрокуратуры об изъятии активов не сказался на работе «Кубань-Вино»
РИА «Новости»
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Владеющая компаниями «Кубань-Вино» и ООО «Агрофирма Южная» ГК «Ариант продолжила работу после иска Генеральной прокуратуры по изъятию активов в рамках дела о незаконном обогащении. Об этом в комментарии РБК заявил управляющий акционер компании Александр Кретов.

Издание напомнило, что ГК «Ариант» стало соответчиком по иску надзорного ведомства по передаче государству предприятий Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). Дело в том, что винодельческую компанию основали бывший владелец промышленных площадок Юрий Антипов и предприниматель Александр Аристов. Партнеры разделили активы в 2020 году.

По словам Кретова, все предприятия продолжают работать и все обязательства перед заказчиками и сотрудниками выполняются в полном объеме.

«Сохраняем спокойствие, сотрудничаем с правоохранительными органами, собираем все документы для разрешения ситуации. Заявили ходатайство и будем знакомиться и разбираться с заявленными к нам требованиями от Генеральной прокуратуры», - заявил он.

Генеральная прокуратура вернула заводы промышленной группы ЧЭМК в собственность государства через решение Арбитражного суда Свердловской области.

По версии ведомства, Антипов приватизировал предприятия без разрешения правительства России и продавал продукцию по заниженным ценам в недружественные страны.

В пресс-службе ЧЭМК заявили, что приватизация прошла в рамках действующего 30 лет назад законодательства, а покупателями из недружественных стран назвали иностранные заводы, с которыми сотрудничают все российские металлурги.

Но суд им убедить не удалось и на предприятие наложили арест.

Апелляция бывшему владельцу не помогла и он подал кассационную жалобу.

Генпрокуратура РФ Суд Россия Заводы

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