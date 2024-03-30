Мединский назвал новые учебники по истории лучшими за последние 30 лет

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Материалы разработали на основе учебников ректора МГИМО Анатолия Торкунова и Мединского. Их наполнение улучшено и дополнено, добавил помощник главы государства.

Он подчеркнул, что учебники будут вводить в школах постепенно, путем апробации в разных регионах страны. Мединский считает, что это «лучшие учебники за последние 30 лет».

Курс истории разделили на два тома: История России и Всеобщая история. Пятиклассники будут изучать Всеобщую историю, в которую включены знания по истории России.

Ранее Минпросвещения выступило с инициативой увеличить количество часов изучения истории в школах - с 340 до 476. В Кремле заявляли о важности государственной версии истории , которую нужно внедрить в образовательный процесс.