30 марта 2024, 11:56

Мединский назвал новые учебники по истории лучшими за последние 30 лет

РИА «Новости»
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Новые учебники по истории для 5-9-х классов уже готовы, они находятся на рецензировании. Печать учебники начнут в 2024 году, заявил один из их авторов, помощник президента Владимир Мединский. Об этом сообщил ТАСС.

Материалы разработали на основе учебников ректора МГИМО Анатолия Торкунова и Мединского. Их наполнение улучшено и дополнено, добавил помощник главы государства.

Он подчеркнул, что учебники будут вводить в школах постепенно, путем апробации в разных регионах страны. Мединский считает, что это «лучшие учебники за последние 30 лет».

Курс истории разделили на два тома: История России и Всеобщая история. Пятиклассники будут изучать Всеобщую историю, в которую включены знания по истории России.

Ранее Минпросвещения выступило с инициативой увеличить количество часов изучения истории в школах - с 340 до 476. В Кремле заявляли о важности государственной версии истории , которую нужно внедрить в образовательный процесс.

Россия История
30 марта 2024, 13:33
Панихида по погибшим в «Крокусе» завершилась у стихийного мемориала
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Заупокойная служба на месте стихийного мемориала около здания «Крокус Сити Холл» завершилась. На проведенную панихиду архиепископом Одинцовским и Красногорским Фомой пришли более 200 человек.

Собравшиеся почтили память 144 жертв теракта, который произошел на территории концертного зала 22 марта.

Данные о числе участников панихиды привел Telegram-канал Shot. Вокруг территории здания усилили меры безопасности. Сотрудники полиции выставили ограждения и пропускали скорбящих только после тщательного досмотра.

Сегодня подмосковный главк МЧС обновил данные по погибшим и пострадавшим. В ведомстве уточнили, что из 144 жертв теракта 15 - это дети. Общее число пострадавших выросло до 551 человека.

В рамках возбужденного уголовного дела о теракте проходят девять человек. По версии следствия, четверо приняли участие в нападении, остальные стали их сообщниками в подготовке атаки на концертный зал.

РПЦ Теракт в «Крокусе»
30 марта 2024, 12:10
Панихида по погибшим началась около «Крокус Сити Холла»
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Архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома начал проведение заупокойной службы на месте стихийного мемориала около «Крокус Сити Холла». Память о погибших при атаке террористов пришли несколько десятков человек.

В Русской церкви есть традиция особенно поминать в молитве умерших на 3-й, 9-й и 40-й дни после смерти. Эта суббота - 9-й день с теракта в концертном зале.

Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. По последним данным, в результате трагедии погибли 144 человека.

Сегодня к зданию пришло множество людей, чтобы почтить память жертв атаки на концертный зал 22 марта.

Теракт в «Крокусе»
30 марта 2024, 09:22
Овчинский рассказал о пользе продукции компаний Москвы для животноводов
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На сегодняшний день в Москве работают более 4,2 тысячи промышленных площадок. Их продукция находит применение во многих отраслях, в том числе в сельском хозяйстве. Благодаря столичным промышленникам станет удобнее проводить мониторинг здоровья, а также сертифицировать сельскохозяйственных животных, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Для столицы важно сохранить высокий темп промышленного роста обрабатывающих производств, который в прошлом году составил 22,3% (без учета нефтепереработки)», - подчеркнул он.

Для этого власти города предоставляют предприятиям антикризисные инструменты и более 20 системных мер поддержки, напомнил Овчинский. Среди них - льготные займы и компенсации. Благодаря им промышленники могут экономить собственные средства и направлять их на расширение своего производства и ассортимента.

В 2023-м этой поддержкой воспользовалась столичная компания, выпускающая RFID-продукцию, отметил руководитель департамента. В том же году компания нарастила производство электронных ушных меток для сельхозживотных на 20%.

«А другой производитель систем ФСД-диагностики и мониторинга заболеваний в медицине, молочном животноводстве и птицеводстве успешно завершил первую стадию испытаний системы мониторинга здоровья крупного рогатого скота», - указал Овчинский.

Ассортимент компании ISBC, помимо прочего, включает и двухкомпонентные ушные электронные бирки для маркировки сельхозживотных.

В 2023-м их производство выросло на 20%. Эти метки изготавливают из полиуретана. Особая крепежная система устройств сводит к минимуму риск срыва метки, а специальные вентиляционные отверстия на бирке ускоряют процесс заживления места имплантации и делают его менее травматичным.

Система столичного производителя «Спектрально-динамические системы» - резидента технопарка «Мосмедпарк» - с успехом завершила первый этап опытной эксплуатации системы ежедневного мониторинга здоровья крупного рогатого скота.

Результаты исследований показали, что она способна на 20-50% снизить заболеваемость животных. Установленный на шее коровы датчик собирает волновой сигнал и передает его на сервер компании, затем данные направляют ветеринару.

Система дает возможность обнаружить, например, мастит у коров на ранней стадии. А своевременное выявление заболевания и начало лечения позволяют прибегнуть к минимальному использованию антибиотиков.

Москва
30 марта 2024, 09:01
Меры безопасности усилили возле мемориала у «Крокус Сити Холла»
РИА «Новости»
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Рядом с мемориалом около концертного зала «Крокус Сити Холл» усилили меры безопасности, начался досмотр приходящих возложить цветы. Об этом сообщило РИА «Новости».

Рядом с мемориалом установлена сцена, проход к ней со стороны МКАД перекрыли ограждениями. Сотрудники полиции начали тщательно досматривать всех, кто пришел возложить цветы. Кроме того, на пути к «Крокусу» от метро «Мякинино» установили металлодетекторы.

Также мемориал в память о погибших начали проверять кинологи с собаками. В субботу у «Крокуса» заупокойную литию отслужит архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома.

Вечером 29 марта стало известно, что следователи завершили работу на месте теракта в «Крокусе». На данный момент в рамках дела проходят девять человек: четверо нападавших, а также пятеро обвиняемых в передаче автомобиля и денег террористам.

Теракт в «Крокусе»

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