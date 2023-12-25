25 декабря 2023, 16:44

Медики начали осматривать работников сетей фастфудов перед каждой сменой

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Сотрудникам сетей быстрого питания приходится каждый день проходить медицинский осмотр и сообщать о болезнях родных. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

На такой шаг владельцы сетей фастфудов пошли из-за увеличения числа случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19. Новые меры коснулись работников, контактирующих с продуктами питания.

Перед сменой сотрудников начал осматривать медик или ответственный, который измеряет температуру и фиксирует общее состояние здоровья человека. По информации издания, после этой процедуры работник должен отметиться в специальном журнале, если заболел кто-то из его родственников.

По данным Всемирной организации здравоохранения, заболеваемость COVID-19 в мире выросла за месяц на 52%. За 28 дней в больницы попали около 118 тысяч заболевших, больше 1,6 тысячи человек поместили в отделения интенсивной терапии. По информации Федерального оперштаба по борьбе с COVID-19, в России за период с 11 по 18 декабря заболеваемость снизилась на 11,5%.

Болезни Питание Грипп Продукты ОРВИ
25 декабря 2023, 14:27
Правительство получило право снижать пошлины на экспорт в дружественные страны
Unsplash
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Президент Владимир Путин подписал закон о праве правительства России снижать и обнулять пошлины на экспорт в дружественные государства. Документ опубликовали на правовом портале.

Согласно закону, кабмин получил право снижать на срок до шести месяцев экспортные пошлины и устанавливать на год тарифные квоты на вывоз продукции в дружественные страны, но только в определенных объемах.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев ранее сообщил, что агропромышленный комплекс России выручил на экспорте сельскохозяйственной продукции более 43 миллиардов долларов в 2023 году. Это на 14% больше прошлогодних показателей, добавил министр.

По словам главы Минфина Антона Силуанова, российские поставщики переориентировали торговые потоки и перенаправили 60% экспорта в страны Азии, например, в Китай. К 2030 году объемы торговли между РФ и недружественными странами уменьшатся в пять раз.

Экспорт Россия Пошлины Владимир Путин
25 декабря 2023, 13:35
Москвичей предупредили об очень низком давлении в понедельник
РИА «Новости»
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В понедельник, 25 декабря, в Москве преимущественно в вечерние часы пройдет небольшой снег, а на дорогах и тротуарах образуется гололедица. Более того, атмосферное давление окажется существенно ниже нормы, предупредил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Температура воздуха 0…-2 градуса, в Подмосковье 0…-5 градусов. Ветер юго-восточный 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 725 миллиметра ртутного столба, что существенно ниже нормы», - уточнил он.

По его словам, погода в столице будет формироваться под влиянием приближающегося с запада теплого атмосферного фронта, а вечером он вызовет небольшой снег.

Кроме того, во вторник также ожидаются гололедица и мокрый снег. Температура воздуха составит от 0 до 2 градусов.

Синоптик Александр Шувалов также пообещал москвичам оттепель в конце предновогодней недели. В столице потеплеет до 2 градусов и пройдет мокрый снег.

Погода Москва 2023 Погода в Москве
25 декабря 2023, 13:22
Кулинарные мастер-классы вошли в программу фестиваля «Путешествие в Рождество» в Москве
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На 23 локациях фестиваля «Путешествие в Рождество» состоятся мастер-классы, на которых можно будет научиться готовить угощения на открытом огне и в аутентичных русских печах. Профессиональные кулинары поделятся с гостями секретами приготовления новогоднего борща, классических щей и колбасок, а также расскажут увлекательную историю московской кухни. Об этом сообщила пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

На рождественских площадках 30 и 31 декабря, а также 2, 4, 6, 8 января с 13:00 до 16:30 посетители смогут потренироваться в приготовлении традиционных щей с томатами и белыми грибами, а также научиться готовить жаркое из говяжьих ребрышек в соусе из меда.

С 1 по 7 января, тоже с 13:00 до 16:30, повара обучат приготовлению горохового супа с копченостями на офире и жарке трески с добавлением перловой каши и грибов.

Мастер-классы по созданию этих блюд состоятся на 10 площадках фестиваля, в том числе в сквере возле метро «Некрасовка», в Олимпийской Деревне и других.

В рамках фестиваля также будет проходить кулинарная викторина, самые активные участники получат новогодние подарки.

Ознакомиться с подробной программой фестиваля «Путешествие в Рождество» можно на официальном сайте. Во время праздника проведут более 1,5 тысячи мероприятий.

Также в столице стартовала гастрономическая программа «Московский новогодний завтрак». К ней присоединилось более 300 заведений.

Отдых Фестивали Новый год Москва 2023
25 декабря 2023, 13:20
«Выполняет свои функции». Экономист объяснил необходимость параллельного импорта
Unsplash
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Параллельный импорт в России все еще нужен на фоне сложившейся ситуации. Об этом «360» рассказал экономист и политолог Александр Дудчак.

«Он (параллельный импорт - прим. ред.) выполняет свои функции, пока идет процесс создания производств, замещающих все то, что нужно получить, что прекратили получать от недружественных стран, но пока еще не нашли возможности замены», - объяснил специалист.

По его словам, параллельный импорт прекратят, когда появятся новые поставщики необходимых товаров или собственное производство.

«Как бы там ни было, но мы получаем по параллельному импорту продукцию, крайне важную для нас, но зачастую произведенную развитыми странами», - добавил экономист.

Дудчак выразил мнение, что Россия должна прекратить закупки у этих государств и обходиться собственным выпуском продукции. Также можно воспользоваться помощью дружественных стран, которые хотят развивать отношения с РФ.

«Хотя тут тоже желательно не впадать в крайность и не заменять импортозависимость от одних стран другими, даже дружественными. Но до этого еще пока далеко», - заключил эксперт.

Глава Минпромторга Денис Мантуров 25 декабря сообщил, что действие механизма параллельного импорта в России продлят на 2024 год. По его словам, идет постоянная корректировка как производителей, так и номенклатуры, по которой отечественные компании выходят на заданные показатели качества.

Россия Минпромторг РФ Экономика Импортозамещение Денис Мантуров

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