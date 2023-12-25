Медики начали осматривать работников сетей фастфудов перед каждой сменой

На такой шаг владельцы сетей фастфудов пошли из-за увеличения числа случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19. Новые меры коснулись работников, контактирующих с продуктами питания.

Перед сменой сотрудников начал осматривать медик или ответственный, который измеряет температуру и фиксирует общее состояние здоровья человека. По информации издания, после этой процедуры работник должен отметиться в специальном журнале, если заболел кто-то из его родственников.

По данным Всемирной организации здравоохранения, заболеваемость COVID-19 в мире выросла за месяц на 52%. За 28 дней в больницы попали около 118 тысяч заболевших, больше 1,6 тысячи человек поместили в отделения интенсивной терапии. По информации Федерального оперштаба по борьбе с COVID-19, в России за период с 11 по 18 декабря заболеваемость снизилась на 11,5%.