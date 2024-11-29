29 ноября 2024, 05:14

Медики массово выступили против приговора калининградскому кардиологу

Unsplash
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Более 450 медиков подписали письмо в защиту врача-кардиолога Дмитрия Благого, осужденного на полтора года колонии. Суд признал его виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили «Ведомости».

Приговор кардиологу огласили 12 ноября. В течение двух лет осужденному запретили работать по своей профессии.

Пациент Благого умер в 2018 году - следствие пришло к выводу, что кардиолог ввел пожилому мужчине противопоказанный ему препарат. Врач свою вину не признал.

Пятидесятилетнего медика отправили в СИЗО сразу после оглашения приговора. Решение суда вызвало резонанс среди профессионального сообщества. В поддержку врача выступили и его пациенты. Подписавшие открытое письмо коллеги медика указали, что за 25 лет работы Благой зарекомендовал себя как опытный профессионал в кардиохирургии.

Медицинское сообщество настаивает на том, что суд неверно истолковал данные судебно-медицинской экспертизы и проигнорировал доводы коллег кардиолога. В защиту Благого выступили медработники из разных городов, включая Москву, Санкт-Петербург и Ставрополь.

Ранее суд встал на сторону онколога в споре с травницей. Женщина уверяла, что может лечить серьезные заболевания с помощью растений.

Санкт-Петербург Суд Врачи Приговоры
29 ноября 2024, 04:02
Уралец нашел барсетку с деньгами и потратил их на айфон и BMW
Unsplash
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Житель Екатеринбурга нашел на улице барсетку с несколькими сотнями тысяч рублей и потратил их на покупку айфона и BMW, сообщил источник Е1.ru. Однако вскоре молодого человека задержали — владелец потерянной сумки написал заявление в полицию.

Собеседник издания уточнил, что в барсетке было около 800 тысяч рублей и документы на имя директора местной компании. Молодого человека это не смутило, и в течение недели деньги он потратил - купил подержанную BMW, золотую цепочку, айфон и часы.

«Его вычислили по камерам. Потом при обыске дома у него нашли документы из сумки. Он сознался», - отметил источник.

В екатеринбургской полиции информацию о задержании подтвердили. Там уточнили, что против мужчины возбудили уголовное дело по статье о краже в крупном размере.

«При осмотре по месту жительства фигуранта обнаружены похищенные документы и сумка потерпевшего. Имущество, которое подозреваемый приобрел на чужие средства, изъято, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Задержанный - 26-летний уроженец Асбеста. В Екатеринбурге он работал водителем, у него уже есть судимости за кражи и совершение других преступлений. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.

О найденных деньгах нужно сообщать в полицию , заявил юрист Иван Соловьев. По его словам, за трату суммы из чужого кошелька можно загреметь за решетку на срок до 10 лет.

Житель Екатеринбурга нашел на улице барсетку с несколькими сотнями тысяч рублей и потратил их на покупку айфона и BMW, сообщил источник Е1.ru. Однако вскоре молодого человека задержали - владелец потерянной сумки написал заявление в полицию.

Задержания Екатеринбург Машины Деньги Полиция
28 ноября 2024, 18:44
Путин прокомментировал решение семьи из Набережных Челнов назвать ребенка Орешником
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин рекомендовал семье, решившей назвать ребенка в честь ракетного комплекса «Орешник», посоветоваться с родственниками. Об этом сообщило РИА «Новости».

Он подчеркнул, что каждая семья сама выбирает, как назвать своего ребенка.

«Вы знаете, это их личное семейное дело», - прокомментировал глава государства.

Новоиспеченные родители могут обсудить имя будущего сына или дочки с бабушкой и дедушкой, добавил Путин. Он назвал рождение ребенка важным событием для семьи и пожелал россиянам счастья и здоровья.

«А что касается выбора имени для ребенка - это чисто семейный вопрос. Даже комментировать не буду», - подчеркнул президент.

Ранее многодетные родители из Набережных Челнов решили назвать своего 15-го ребенка в честь системы «Орешник». Одной из дочерей семья уже дала имя Россия-Святосия-Святороссия.

Дети Семья Владимир Путин Баллистическая ракета «Орешник»
28 ноября 2024, 12:21
«Нагадили сами себе». Для популярного японского автопроизводителя настали тяжелые времена
Unsplash
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Автопроизводитель Nissan переживает непростые времена, сообщило издание Financial Times. Возможно, через год компанию продадут концерну Honda или вовсе закроют. Что делать российским владельцам автомобилей этой марки, рассказал 360.ru автоэксперт Дмитрий Славнов.

Он сообщил, что запчасти для автомобилей будут еще долгое время, поскольку их выпускает не сам завод-изготовитель, а подрядчики.

«Просто так, одномоментно, не закроется, не скажет: вот вы оставайтесь со своими машинами, делайте что хотите. Запчастей нет, ничего нет. Нет, такого не будет», - заявил собеседник 360.ru.

Он связал кризис в автомобильной отрасли с санкциями, которые ввели против России весной 2022 года.

«Они вильнули хвостом, ушли с российского рынка. Как и немецкие бренды. Сейчас вот читаю новости, что куча машин немецких стоит под открытым небом, просто гниет, потому что потеряли такой рынок сбыта, как Россия. Хотели ввести эти санкции, громко хлопнуть дверью, но получилось, что нагадили сами себе. Так же и здесь сейчас. Ну, пускай продают кому-то другому», - рассказал Славнов.

В октябре автоконцерн Volkswagen оказался перед угрозой закрытия заводов в Германии из-за резкого падения спроса.

Япония Санкции Машины Промышленность
28 ноября 2024, 12:14
Не состоявшим на учете экс-мигрантам вручили повестки в аэропорту Екатеринбурга
РИА «Новости»
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Военные следователи проверили в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге бывших мигрантов, недавно получивших российское гражданство. Об этом сообщил сайт Ura.ru.

Силовики изучили документы 60 человек и проверили, все ли они встали на воинский учет. Правоохранители выяснили, что требование законодательства проигнорировали семь мужчин. Им выдали повестки и сопроводили в военный комиссариат для оформления документов.

В военно-следственном управлении СК по Центральному военному округу отметили, что сотрудники продолжат проводить подобные рейды.

«Работа на указанном направлении проводится военными следователями на системной основе», - добавили в ведомстве.

Ранее мероприятия по выявлению уклонистов прошли в Чехове. Сотрудники МВД, ФСБ, Росгвардии и военного комиссариата проверили 71 человека. Они вручили повестки 14 экс-мигрантам, получившим российское гражданство и не ставшим на воинский учет.

Мигранты Екатеринбург

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