Медики массово выступили против приговора калининградскому кардиологу

Приговор кардиологу огласили 12 ноября. В течение двух лет осужденному запретили работать по своей профессии.

Пациент Благого умер в 2018 году - следствие пришло к выводу, что кардиолог ввел пожилому мужчине противопоказанный ему препарат. Врач свою вину не признал.

Пятидесятилетнего медика отправили в СИЗО сразу после оглашения приговора. Решение суда вызвало резонанс среди профессионального сообщества. В поддержку врача выступили и его пациенты. Подписавшие открытое письмо коллеги медика указали, что за 25 лет работы Благой зарекомендовал себя как опытный профессионал в кардиохирургии.

Медицинское сообщество настаивает на том, что суд неверно истолковал данные судебно-медицинской экспертизы и проигнорировал доводы коллег кардиолога. В защиту Благого выступили медработники из разных городов, включая Москву, Санкт-Петербург и Ставрополь.

Ранее суд встал на сторону онколога в споре с травницей. Женщина уверяла, что может лечить серьезные заболевания с помощью растений.