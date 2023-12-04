Медаль имени Байдена предложили учредить в Госдуме

Этой зимой в Москве будут работать около 1,4 тысячи катков с естественным и искусственным льдом, из них — 39 площадок в парках. Все находятся в разных районах столица, поэтому жителям города не нужно уезжать далеко от дома, чтобы насладиться сезонными развлечениями. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Этой зимой в Москве будут работать около 1,4 тысячи катков с естественным и искусственным льдом, из них - 39 площадок в парках. Все находятся в разных районах столица, поэтому жителям города не нужно уезжать далеко от дома, чтобы насладиться сезонными развлечениями. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В Москве можно найти каток на любой вкус. На некоторых из них учились кататься на коньках еще жители дореволюционной Москвы. Например, ледовый каток на Чистопрудном бульваре работает уже больше века - с 1914 года.

Кроме того, хоккейная коробка площадью более 1400 квадратных метров появилась для горожан у станции метро «Тимирязевская». Там тренировались известные спортсмены Валерий Харламов и Анатолий Тарасов.

Сейчас для любителей зимнего спорта доступны катки с искусственным покрытием. Их можно найти во многих дворах недалеко от жилых домов, в парках и на природных территориях города.

Многие из спортивных коробок работают ежедневно до позднего вечера, а некоторые - круглосуточно. Совсем скоро москвичи насладятся катками с естественным покрытием. Для этого нужно было дождаться устойчивой минусовой температуры.

Этой зимой для жителей и гостей столицы будут доступны развлечения в парках, скверах и во дворах. Желающие любого возраста смогут отправиться на катки, лыжные трассы и горнолыжные склоны.

Всего по плану запустят 4075 объектов, включая 1387 катков, 396 лыжных трасс общей протяженностью 503,4 километра. В этом зимнем сезоне также появятся и новые объекты. Например, два катка с искусственным льдом в парке 850-летия Москвы.

Ранее жителей столицы пригласили на бесплатные катки «Московских сезонов».