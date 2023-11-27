МЧС сообщило об отсутствии погибших в Севастополе в результате непогоды

В ведомстве уточнили, что из-за ливней подтопило четыре частных домовладения и первые этажи трех многоэтажек. Среди эвакуированных было шестеро детей.

Из Сакского района и Евпатории эвакуировали 311 человек, из которых более 40 - дети. Те, кому пришлось покинуть свои дома, в основном остановились у знакомых и родственников, некоторые - в пункте временного размещения. Последствия шторма ликвидируют свыше 400 спасателей и 100 спецмашин.

В Крыму пострадали четыре человека и еще один пропал без вести. Из-за погодных условий 27 ноября в республике объявили выходным днем, сообщил в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

Ранее стало известно, что скорость ураганного ветра в Крыму в последние сутки достигала 144 километров в час. За сутки выпало местами до 33 миллиметров осадков.