08 января 2024, 14:47

МЧС проверит начальника волгоградского главка, пожелавшего рака родным подчиненного

РИА «Новости»
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МЧС России проверит начальника волгоградского главного управления Николая Любавина, пожелавшего «онкологии» родным пожаловавшегося на него подчиненного. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Поводом для проклятий стала жалоба подчиненного на то, что тот якобы «получает преференции» и его «лоббировал банк». По факту обращения проводили проверку в прокуратуре. Разозлившись, руководитель МЧС Волгоградской области заявил, что автора жалобы посетили «шизофренические мысли», и ровным тоном пожелал, «чтоб у него руки отсохли и онкологией заболела вся семья».

«Назначена проверка, по итогам которой будет решен вопрос об ответственности генерал-майора Любавина», - написал парламентарий.

Он назвал поведение Любавина «совершенно недопустимым» для высшего офицера и должностного лица. Хинштейн напомнил, что глава волгоградского управления МЧС высказал угрозы публично, во время видеоселекторного совещания.

МЧС РФ Рак
08 января 2024, 15:14
Съем жилья в России подорожал почти на четверть за год
Unsplash
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Съемное жилье на крупнейших региональных рынках России в 2023 году подорожало почти на четверть. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на данные «Циан.Аналитики».

Средняя ежемесячная стоимость аренды однокомнатных квартир в 16 городах-миллионниках, Московской и Ленинградской областях по итогам года достигла 27 тысяч рублей, увеличившись на 25,8%. За аренду двухкомнатных квартир приходилось платить в среднем уже около 39,5 тысячи рублей - на 24% больше, чем в 2022 году. Самый ощутимый рост - на 51,7% - зафиксировали в Перми, на втором и третьем местах оказались Челябинск и Новосибирск с ростом цен на 48% и 31,8% соответственно.

На сайте аналитики рынка недвижимости «Этажи» отметили, что в среднем в миллионниках аренда «однушек» подорожала за год примерно на 20%, «двушек» - на 19%.

Отмечается, что темпы ввода жилья остаются сдержанными, а миграция населения в крупные города продолжается, и в страну возвращаются релоканты. Эксперты не увидели перспектив для снижения цен на аренду жилья.

Ранее эксперт по недвижимости Елена Земцова сообщила журналистам о троекратной наценке на аренду загородных домов для празднования Нового года.

Пермь Ленинградская область Челябинск
08 января 2024, 15:05
Северный и Южный речные вокзалы приняли рекордное число посетителей в 2023 году
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В прошлом году на Северном и Южном речных вокзалах побывали более трех миллионов человек. Это рекордное число посетителей, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Обновленные вокзалы являются не только объектами транспортной инфраструктуры, но и культурными площадками. На них провели свыше 600 бесплатных мероприятий за этот сезон. На территории Северного речного вокзала есть кафе и детские площадки, в теплое время года там работают бассейны, а перед Новым годом на главной площади открылся каток. В прошлом году на этом вокзале побывали более 2,6 миллиона человек.

На набережной Южного речного вокзала сделали пешеходную зону с местами для отдыха. В хорошую погоду посетителям доступна смотровая площадка, с которой открывается вид на Москву-реку и парк развлечений «Остров мечты». Там устраивают фестивали, проводят спортивные тренировки, лекции, кинопоказы. На вокзале также есть оранжерея, в которой можно посмотреть на тропические растения. В прошлом году Южный речной вокзал принял свыше 230 тысяч человек, сообщила пресс-служба мэра Сергея Собянина.

Москвичи сами решат, какие мероприятия будут проводить на Южном речном вокзале в 2024 году. Для этого нужно зайти на портал «Активный гражданин».

Москва
08 января 2024, 14:36
Россиянам объяснили, какой будет ипотечная ставка в 2024 году
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Ставка по ипотеке в 2024 году опустится до 10%, если Центробанк примет решение о понижении ключевой ставки. Об этом Lenta.ru рассказал экономист Михаил Беляев.

Он отметил, что ЦБ проводит последовательную жесткую кредитно-денежную политику. Поэтому вполне вероятно, что ключевая ставка не только не снизится, но останется на месте или вовсе поднимется. Но если регулятор решит снизить ключевую ставку, сделать это резко не получится, чтобы избежать шока для экономики.

«Хорошо, если к середине года ставка понизится до 10%, хотя это все равно очень высоко для ипотеки. <…> Цены на квартиры при этом останутся на текущем уровне», - подчеркнул специалист.

Приемлемой как для экономики, так и для покупателей была бы ипотечная ставка на уровне около 5%, считает Беляев.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил появление своей ипотеки в регионах России. По его словам, над этим вопросом работают депутаты, ЦБ и кабмин начнут работать в январе.

Ипотека Центробанк Экономика
08 января 2024, 14:32
Рэпер Vacio получил повестку в военкомат после «голой» вечеринки
РИА «Новости»
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Рэперу Николаю Васильеву, выступающему под псевдонимом Vacio, вручили повестку в военкомат после участия в «голой» вечеринке в московском клубе «Мутабор». Об этом он рассказал общественному деятелю Алексею Лобареву, который навестил рэпера в спецприемнике, сообщил «Московский комсомолец».

На декабрьской вечеринке Николай был голым и прикрывался только носком. Изначально к нему были прикреплены резинки, которые имитировали стринги, но их с молодого человека сорвал другой участник мероприятия.

По словам Васильева, после ареста на 15 суток его доставили в военкомат, где он получил повестку на 9 января. Рэпер также утверждает, что позднее его привезли в полицию для профилактической беседы, но стали допрашивать по поводу мероприятия в «Мутаборе». После ряда наводящих вопросов Васильев якобы повторил непристойное слово, которым он оскорбил сорвавших резинки с его носка людей, за что рэпера вновь отвезли в суд. Лобарев отметил, что в день явки в военкомат Vacio будет в спецприемнике.

В декабре 25-летнего рэпера признали виновным в мелком хулиганстве и пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, он получил 15 суток ареста и 200 тысяч рублей штрафа. Теперь ему грозит аналогичный срок ареста и штраф.

Скандалы Анастасия Ивлеева

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