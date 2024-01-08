МЧС проверит начальника волгоградского главка, пожелавшего рака родным подчиненного
МЧС России проверит начальника волгоградского главного управления Николая Любавина, пожелавшего «онкологии» родным пожаловавшегося на него подчиненного. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram-канале.
Поводом для проклятий стала жалоба подчиненного на то, что тот якобы «получает преференции» и его «лоббировал банк». По факту обращения проводили проверку в прокуратуре. Разозлившись, руководитель МЧС Волгоградской области заявил, что автора жалобы посетили «шизофренические мысли», и ровным тоном пожелал, «чтоб у него руки отсохли и онкологией заболела вся семья».
«Назначена проверка, по итогам которой будет решен вопрос об ответственности генерал-майора Любавина», - написал парламентарий.
Он назвал поведение Любавина «совершенно недопустимым» для высшего офицера и должностного лица. Хинштейн напомнил, что глава волгоградского управления МЧС высказал угрозы публично, во время видеоселекторного совещания.