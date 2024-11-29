МЧС призвало россиян заранее собрать «тревожный чемоданчик»

Каждый «тревожный чемоданчик» комплектуют в соответствии с местом проживания и индивидуальными особенностями человека. Лучше всего собирать его по туристическому правилу: легкие вещи и предметы первой необходимости - фонарь, нож, аптечка и другое. Сверху должно лежать сменное белье, а снизу - еда.

Набор надо положить в вакуумный пакет, чтобы защитить от влаги. Количество запасов в нем рассчитывают исходя из времени, за которое сотрудники экстренных служб смогут вмешаться в ситуацию.

В ведомстве перечислили случаи, когда «Тревожный чемоданчик» особенно важно держать при себе: если человек живет в районах возможных землетрясений, повторяющихся наводнений, лесных пожаров, а также в зоне предприятий, работающих с вредными веществами и регионах с повышенной вероятностью вооруженных конфликтов.

Ранее специалист народного фронта Михаил Камышев показал, как пользоваться приложением «Радар» для отправки сведений о беспилотниках. Оно не только поможет сообщить о БПЛА, но и подскажет план действий при чрезвычайных ситуациях.