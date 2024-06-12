Матвиенко спрогнозировала стратегический прорыв России

Она отметила, что страну ждет новый виток развития, задачи и цели которого президент Владимир Путин озвучил на Петербургском международном экономическом форуме. Он определил их в Указе о национальных целях развития России на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, подчеркнула Матвиенко.

По ее мнению, россиянам показали четкий образ будущего, отвечающий как высоким стандартам качества жизни, так и российским ценностям.

«Если вдуматься, нам предстоит совершить стратегический прорыв», - указала Матвиенко.

Спикер Совфеда добавила, что реализация масштабной президентской программы уже началась: к ней приступили недавно сформированное правительство, региональные власти и бизнес.

«Уже видно, что эта работа требует принятия новых правовых нормативных актов. Наша палата начала их подготовку», - заключила она.

Ранее Матвиенко сообщила, что западные политики формируют «нехорошие тренды» , когда говорят об угрозе со стороны России. По ее словам, страна воспользуется ядерным оружием только в самом крайнем случае - при риске своего полного уничтожения.