Матвиенко сообщила, что укрупнение российских регионов регулярно обсуждается

«В первую очередь я хочу сказать, что на экспертном уровне тема укрупнения регионов обсуждается постоянно, но в политической плоскости она пока не стоит», - указала она.

Укрупнение регионов не является самоцелью. Здесь стоит вопрос об эффективности страны, пояснила сенатор. Но решения будут приниматься только после экономического, научного обоснования, подчеркнула Матвиенко.

На эту тему уже проводили исследования. Факт того, что ниже определенной численности населения регион считается экономически неэффективным, не оспаривается, резюмировала спикер Совфеда.

Также в интервью Матвиенко затронула вопрос с кандидатами в правительство. По ее словам, члены Совета Федерации определятся по ним к 20 мая.