Матвиенко предложила сделать день инаугурации президента выходным

«Такие серьезные события происходят раз в шесть лет. Мне кажется, стоит подумать о том, чтобы сделать для людей этот день по-настоящему праздничным, выходным», - сказала она.

Политик отметила, что выходной день можно передвинуть из каких-либо длинных каникул, традиционных в календарном году.

«Все люди должны ощутить, что в нашей стране это важнейшее событие, а не просто некая церемония. Будущее России во многом будет зависеть от этого. Подумаем про это, может быть, выйдем с таким предложением», - заключила Матвиенко.

Инаугурация Владимира Путина в качестве президента России прошла ранее во вторник в Большом Кремлевском зале. Свою торжественную речь глава государства завершил словами «Вместе победим!».