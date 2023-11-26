Матвиенко попросила сенаторов четко разграничивать личное мнение и позицию Совфеда
Сенаторы во время публичных заявлений обязаны четко разграничивать личное мнение и позицию представителя Совета Федерации. К такому выводу пришла спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко на заседании, сообщил РИА «Новости» источник.
Недавно с соцсетях разгорелось обсуждение высказываний сенатора от Челябинской области Маргариты Павловой, которая заявила, что женщинам нужен ориентир на создание семьи, а не получение высшего образования.
Сама законодатель не стала давать СМИ комментарии на эту тему, но пояснила в личном Telegram-канале, что не поддерживает гонку за карьерой и образованием, если на кону стоит «семейное и человеческое счастье».
Однако Матвиенко на очередном собрании Совфеда попросила сенаторов впредь четко разделять личное мнение и позицию законодателей.
«Председатель Совета Федерации сказала: если вы высказываете свое личное мнение - говорите об этом, но уточняйте, что это вы говорите лично, а не как сенатор», - указал источник.
По словам Матвиенко, ситуация с Павловой бросает тень на Совет Федерации, который не разделяет ее позицию.
Ранее депутат Госдумы Ольга Пилипенко раскритиковала слова сенатора от Челябинской области о необходимости ориентировать женщин на создание семьи, не уделяя должного внимания их образованию.