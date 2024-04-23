Матвиенко назвала убийство военкора Еремина терактом

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По ее словам, виновные за организацию убийства обязательно понесут законную ответственность.

«Это целенаправленное подлое убийство мирного человека, журналиста, который писал честно о том, что происходит. Конечно, это теракт, организаторы понесут ответственность», - сказала Матвиенко.

О гибели военкора Еремена в зоне специальной операции стало известно 19 апреля. По предварительным данным, он умер после сброса боеприпаса с украинского беспилотника.

Следственный комитет России начал расследование по факту смерти военкора. В ведомстве подчеркивали, что установят всех причастных к гибели Еремина.