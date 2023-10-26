Маткапитал на первенца предложили давать только молодым матерям

Программа действует до 2026 году. Депутаты предложили правительству продлить ее с учетом результатов прошлых лет и будущих демографических вызовов. По их информации, с 2006 по 2013 год, когда выплату давали только на второго ребенка, суммарный коэффициент рождаемости подскочил с 1,3 до 1,7–1,8. В последние годы этот показатель сильно сократился.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая сообщила, что депутаты захотели комплексно пересмотреть подход к программе маткапитала. Они предложили два варианта - ограничить его выдачу возрастом матери до 25-30 лет или сместить акцент на поддержку рождения второго, а не первого ребенка.

Маткапитал сказался на рождаемости только в начале реализации программы, до 2015 года, а потом эффект стал сходить на нет, заявил профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников. Он связал это с ухудшением экономической ситуации. Специалист посоветовал для повышения рождаемости заниматься укреплением института семьи и стимулировать ко вступлению в брак.

Партия ЛДПР предлагала повысить маткапитал за второго и третьего ребенка до миллиона рублей. Депутат Госдумы Светлана Бессараб посчитала эту идею неприемлемой.