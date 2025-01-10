Маткапитал и налоговые вычеты. Россиянам объяснили, как быстрее погасить ипотеку
Для того, чтобы быстрее закрыть ипотеку, стоит использовать для этого любую возможность. Об этом ведущей 360.ru Ксении Жеребцовой рассказал директор консультационно центра «Дом.рф» Михаил Ковалев.
В первую очередь следует изучить тему налоговых вычетов по проценту ипотечного кредита. Существует как минимум две таких опции.
«Купив квартиру, дом - неважно - недвижимость, я получаю возможность воспользоваться как минимум двумя видами этих вычетов. Первый - это за то, что у меня есть недвижимость, а второе - это за ипотечный процент», - рассказал эксперт.
Если покупатель - это семья, то вдвоем они могут получить до 1,3 миллиона рублей вычетов.
«Любую возможность, которую мы для себя видим и находим - рождение ребенка, материнский капитал - туда же. А если ребенок не первый, то у нас более 830 тысяч - это за двоих детей маткапитал. Если ребенок третий, последующий, то государство еще 450 тысяч дает на погашение ипотеки», - добавил Ковалев.
Все эти шаги приводят к финансовой цели - закрыть все обязательства по ипотеке, решить жилищный вопрос и улучшить условия проживания, заключил специалист.
Ковалев также напомнил, что жителям Московской области доступна семейная и сельская ипотека. У каждой программы есть несколько банков-участников.