18 января 2024, 08:58

Материалы для визуализации рентгеновского излучения создали в Москве

Freepik
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Новые химические соединения создали ученые МГУ имени Ломоносова. Вещества преобразуют рентгеновское излучение в видимый свет. Они смогут послужить для рентгеновских аппаратов и датчиков ионизирующего излучения. Статью опубликовали в престижном британском журнале королевского химического общества Dalton Transactions.

Испускающие свет видимого диапазона материалы называют сцинтилляторами, когда на них попадает рентгеновское или другое ионизирующее излучение. Они полезны в медицине и технике. Гибридные галогениды марганца считаются одними из самых перспективных сцинтилляторов. Кроме того, эти соединения нетоксичные и дешевые.

Однако большинство в состав гибридных галогенидов марганца входят объемные органические молекулы, снижающие плотность материала. На фоне этого его способность поглощать и преобразовывать рентгеновское излучение снижается. Это приводит к тому, что ученые вынуждены использовать толстые слои материала. Такой процесс не дает возможности добиваться высокого разрешения.

Специалисты из МГУ получили путем синтеза четыре соединения марганца с бромом и компактными органическими остатками. Новые материалы в сравнении с другими эффективнее преобразуют падающее на них высокоэнергетическое излучение в свет видимого диапазона.

«В отличие от большинства аналогичных материалов, синтезированные нами образцы имеют относительно высокую плотность благодаря тому, что органические компоненты структуры в них занимают небольшую долю объема. Это позволяет им эффективнее улавливать рентгеновское и видимое излучение, а затем преобразовывать его», - рассказал сотрудник лаборатории новых материалов для солнечной энергетики факультета наук о материалах МГУ Сергей Фатеев.

По словам заведующего лабораторией Алексея Тарасова, на этом ученые останавливаться не будут: они собираются исследовать системы с другими органическими молекулами и галогенами, чтобы найти наиболее эффективные при создании тонкопленочных оптоэлектронных устройств материалы.

Ранее студенты в МАИ создали устройство для надевания обуви без помощи рук.

Ученые Медицина Студенты МГУ Москва
18 января 2024, 09:38
Более пяти тысяч предпринимателей стали участниками проекта «Сделано в Москве»
Freepik
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Свыше пяти тысяч московских предпринимателей приняли участие в проекте «Сделано в Москве». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что проект позволяет столичным компаниям пользоваться различными инструментами для продвижения, причем в любом формате - как онлайн, так и офлайн.

Предприниматели участвуют в промокампаниях на популярных маркетплейсах. Больше 20 тысяч товаров размещены на онлайн-площадке сделановмоскве.рф.

Помимо этого, локальные товары появляются в сетевых магазинах, на ярмарках и фестивалях, среди которых такие известные как Московский урбанистический форум и Московская неделя красоты.

«Благодаря проекту столичные предприниматели продали больше 60 тысяч товаров и заработали дополнительно свыше 110 миллионов рублей», - отметил глава столицы.

Ранее телеведущая Лариса Гузеева решила создать бренд под своим именем.

Сергей Собянин Москва
18 января 2024, 09:34
Три объекта культурного наследия отреставрируют в Москве
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Три знаковых объекта культурного наследия отреставрируют в этом году в Москве. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, работы над ансамблем Донского монастыря будут проводить и дальше. Так, в 2023-м завершили реставрацию пяти башен, а всего готовы девять из 12.

Дом настоятеля и фасады и купола «Нового» собора отреставрировали. Сейчас начинают модернизацию прясел Восточной и Южной стен. Работы предстоят еще на трех башнях. Также восстановят храм святого Иоанна Златоуста.

Кроме того, специалисты Алексеевское женского монастыря возьмут в работу проект реставрации Церкви Всех Святых, богадельни и кельи. Научно-исследовательские работы уже закончены, а в прошлом году приступили к первому этапу подготовки проектной документации.

Вдобавок модификации ожидают и здание Центросоюза на Мясницкой улице, которое возвели в 30-х годах XX века по проекту французского архитектора Ле Корбюзье: предстоит реставрация облицовки фасадов из туфа, межэтажных пандусов и других исторических элементов.

«Начиная с 2011 года в Москве отреставрировано 2190 объектов культурного наследия. В работе в этом году - больше 500 памятников архитектуры», - рассказал градоначальник.

«Союзмультфильм» также восстановит 10 анимаций военных и послевоенных лет.

Реставрация Сергей Собянин Москва
18 января 2024, 09:07
Москвичей предупредили о снегопадах и метели в четверг
РИА «Новости»
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Снегопады и метели спрогнозировали во второй половине дня в четверг, 18 января, в Москве. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, на погоду мегаполиса повлияет теплый атмосферный фронт.

«Надвигаясь с запада, он постепенно закроет небо плотными облаками и после 15-16 часов вызовет снегопады и метели, которые временами будут сильными. Ожидается порывистый ветер», - дополнил он.

В Москве столбики термометров опустятся до -7…-9 градусов, а в Подмосковье - до -6…-11 градусов. Ветер ожидается юго-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду, однако его порывы могут достигать 15-20 метров в секунду.

Атмосферное давление сильно упадет, поэтому его отметка к вечеру составит 731 миллиметров ртутного столба - существенно ниже нормы. Ранее в 6:00 утра барометры в столице показывали 749 миллиметров ртутного столба.

Также метеоролог рассказал, что в пятницу, 19 января, пройдет снег, местами он будет мокрый, а ночью асфальт покроется сильной гололедицей в результате температуры, которая будет варьироваться между -2…0 градусами.

Ранее «желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за метели.

Прогноз погоды Погода Снегопад Погода в Москве Москва
18 января 2024, 03:24
Россиянам объяснили, как с них будут выбивать долги после 1 февраля
РИА «Новости»
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Поправки в законодательство, регулирующее взаимоотношение должников с коллекторами, вступят в силу с 1 февраля. Об этом в интервью агентству «Прайм» сообщил адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.

По его словам, коллекторы могут проводить личные встречи и телефонные разговоры. Также они могут взаимодействовать с должником через текстовые сообщения или письма по электронной почте.

Нововведением станет использование автоматизированного интеллектуального агента - звонков с помощью искусственного интеллекта, а также возможность связаться через госуслуги.

Адвокат напомнил, что время общения коллектора с должником ограничили на законодательном уровне. Гражданина нельзя беспокоить в вечернее и ночное время и слишком часто встречаться лично. Количество телефонных бесед в разрешенное время также ограничили.

При общении не допускается грубость, агрессия, угрозы и психологическое давление. Такие случаи необходимо фиксировать, ведь за нарушения коллекторы могут получить срок от пяти до 10 лет с крупным штрафом, заключил Данилов.

Адвокат Сергей Жорин ранее напомнил, что при угрозе со стороны коллекторов , должнику следует обратиться в правоохранительные органы.

Штрафы Долги Коллекторы Госуслуги

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