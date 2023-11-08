Эксперименты и практикумы проведут в «Зарядье» в честь Всемирного дня науки

В эту субботу, 11 ноября, в парке «Зарядье» проведут тематическую программу ко Всемирному дню науки. Гостям покажут эксперименты, проведут для них практикумы и лекции. Мероприятия пройдут в центре «Заповедное посольство», сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Специалисты приглашают всех в „Зарядье“, чтобы познакомить со своей работой и открытиями. Программа будет интересна как взрослым, так и детям. Она включает лекции, физические опыты, мастер-классы по химии, биологии и геологии», - рассказал она.

Гостям расскажут о природе Арктики, об адронном коллайдере и агротехнологиях будущего.

Кроме этого, для посетителей проведут практикум «Как увидеть ДНК?» и мастер-классы по микроскопии, а также научат отличать горные породы от минералов.

Вход на мероприятия - свободный. Для участия в мастер-классах необходима предварительная регистрация.