01 февраля 2024, 09:48

Мать участника СВО с Урала заподозрила ошибку и потребовала вскрыть гроб погибшего сына

РИА «Новости»
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В Свердловской области родственники погибшего во время спецоперации контрактника отказались хоронить его, добились вскрытия гроба и новой проверки. Они уверены, что мужчина умер от ранений, а не от сердечной недостаточности и его матери положена выплата, сообщил сайт E1.ru.

Останки 47-летнего мужчины привезли в Каменск-Уральский 25 января. Власти выделили место на кладбище и помогли семье организовать панихиду, но в последний момент мать бойца отказалась от похорон и потребовала вскрыть цинковый гроб. Семья обратилась в прокуратуру, городскую администрацию и военкомат.

«В заключении написано, что он скончался от сердечной недостаточности. Как нам сказали, умер от испуга. Причем, как он погиб, нам официально никто не говорит. Сразу возникает подозрение, что что-то не то», - объяснил двоюродный брат бойца.

По его словам, командир контрактника связался с его родными и заявил, что тот умер от ранений. Они заподозрили, что при оформлении документов произошла ошибка и в справку внесли результаты экспертизы другого военнослужащего. Двоюродный брат заявил, что если удастся это доказать, мать участника СВО сможет претендовать на выплату от государства - пять миллионов рублей.

Гроб вскрыли с участием полицейских и составили протокол. В нем указали, что на теле бойца нашли гематомы и ожоги. Причину его смерти установит повторная экспертиза. Ее назначат, если родственники обратятся в военно-следственный комитет.

Закон о статусе ветерана боевых действий изменят. Президент России Владимир Путин поручил присваивать его вне зависимости от наличия контракта.

Урал Военные Свердловская область Армия
01 февраля 2024, 01:42
Корм для собак и кошек ввозили в Россию с мышьяком
Freepik
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Ввоз в Россию кормов для животных с предприятия Farmina Pet Foods ограничили из-за повторного выявления мышьяка в них. Об этом указали в заявлении Россельхознадзор.

По данным ведомства, временные ограничения ввели с 31 января. Такое решение приняли после повторного обнаружения мышьяка в этих кормах для домашних животных. Как уточнили в Россельхознадзоре, приостановка затронула сухие корма брендов Farmina, Matisse, Ecopet, Cibau, Fun Dog (Cat) и Vet Life.

Итальянский бренд Farmina прекратил поставки в Россию после начала спецоперации. Однако корм стабильно появлялся на полках российских магазинов через третьи страны. Отказываться от параллельного импорта стороны не планировали.

Ранее в Россию з апретили ввозить корма итальянской компании Hill’s. По данным Россельхознадзора, на предприятии по производству кормов выявили серьезные нарушения.

Собаки Россия Животные
31 января 2024, 23:25
Посетитель выставки попробовал на вкус одну из картин на ВДНХ
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Посетитель выставки современного искусства на ВДНХ пытался съесть кусок экспоната. Об этом сообщил Telegram-канал «Московские новости».

Необычное поведение мужчины попало на видео. Судя по кадрам, он пришел на выставку в черном костюме, чем напоминал охранника. В одном из павильонов посетитель подошел к картине, к раме которой прикрепили рыбу.

Сначала он потрогал инсталляцию рядом с картиной, а потом стал присматриваться к рыбе на раме. Вскоре вандал оторвал рыбу от рамы. Когда фрагмент картины оказался у него в руках, мужчина стал его жевать. Поняв, что рыба несъедобная, мужчина выплюнул кусок и пошел дальше.

Житель Москвы сломал скульптуру «Принцесса Турандот» у Театра имени Вахтангова и стал фигурантом уголовного дела. Мужчина залез на статую , после этого скульптура сломалась под его весом.

Выставки Картины Мужчины ВДНХ
31 января 2024, 20:33
Студента с самым низким баллом в истории МФТИ отчислили
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Сын участника спецоперации поступил в Московский физико-технический институт (МФТИ) с самым низким баллом за всю историю вуза. Накануне студента отчислили с первого курса, сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, молодой человек прошел в МФТИ с 127 баллами по итогам Единого государственного экзамена. У него было 57 баллов по русскому языку, 70 - по математике и 66 - по физике. Результаты последнего испытания приемная комиссия не засчитала.

Отец абитуриента находится в зоне боевых действий на Украине, поэтому юноше полагались льготы. В итоге его приняли на первый курс с низкими результатами.

Первые полтора месяца первокурсник посещал занятия, но потом многое пропустил из-за болезни. Официально его отчислили 30 января. По словам юноши, у него не хватило сил учиться.

Ранее для участников спецоперации и членов их семей продлили кредитные каникулы. Нововведения будут действовать до конца 2024 года.

Вузы Законы Болезни Семья Студенты
31 января 2024, 19:09
Паралимпийская чемпионка выставил на продажу свои медали
РИА «Новости»
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Завоеванные на Паралимпиадах золотые медали выставила на продажу восьмикратная чемпионка из Башкирии Оксана Савченко, чтобы полученные деньги направить на помощь бойцам СВО и благотворительность. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

В комментарии изданию Савченко заявила, что решила продать свои награды, чтобы они приносили пользу, а не лежали на полке. Стоимость двух золотых трофеев из Пекина и Лондона она оценила в 60 миллионов рублей.

«Цену мы брали, исходя из средних показателей на продажу такого вида наград по всему миру. Мы посмотрели, выяснили, что самая дорогая медаль - это медаль Нобеля. Ее продали за 102 миллиона долларов», - рассказала паралимпийская чемпионка.

Савченко добавила, что к ней уже обратились с предложениями несколько иностранных коллекционеров, но ей бы хотелось, чтобы награды купили россияне.

Оксана Савченко завоевала на соревнованиях по плаванию три золотые медали на Паралимпиаде в Пекине в 2008 году и пять главных наград на соревнованиях в Лондоне в 2012 году. Спортивную карьеру она завершила спустя три года после своего спортивного триумфа и с тех пор занимала пост депутата в Курултае Башкортостана, а также посвятила себя общественной деятельности.

Спортсмены Благотворительность Награды Башкирия

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