Мать участника СВО с Урала заподозрила ошибку и потребовала вскрыть гроб погибшего сына

Останки 47-летнего мужчины привезли в Каменск-Уральский 25 января. Власти выделили место на кладбище и помогли семье организовать панихиду, но в последний момент мать бойца отказалась от похорон и потребовала вскрыть цинковый гроб. Семья обратилась в прокуратуру, городскую администрацию и военкомат.

«В заключении написано, что он скончался от сердечной недостаточности. Как нам сказали, умер от испуга. Причем, как он погиб, нам официально никто не говорит. Сразу возникает подозрение, что что-то не то», - объяснил двоюродный брат бойца.

По его словам, командир контрактника связался с его родными и заявил, что тот умер от ранений. Они заподозрили, что при оформлении документов произошла ошибка и в справку внесли результаты экспертизы другого военнослужащего. Двоюродный брат заявил, что если удастся это доказать, мать участника СВО сможет претендовать на выплату от государства - пять миллионов рублей.

Гроб вскрыли с участием полицейских и составили протокол. В нем указали, что на теле бойца нашли гематомы и ожоги. Причину его смерти установит повторная экспертиза. Ее назначат, если родственники обратятся в военно-следственный комитет.

Закон о статусе ветерана боевых действий изменят. Президент России Владимир Путин поручил присваивать его вне зависимости от наличия контракта.