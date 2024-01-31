31 января 2024, 02:21

Мать Ксении Собчак госпитализировали в Петербурге

РИА «Новости»
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Мать журналистки Ксении Собчак и члена Совета Федерации Людмилу Нарусову отправили в одну из петербургских больниц. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

«Господи, это не для журналистов. Никто не отравил меня новичком. Проблема челюстно-лицевая - это ерунда! С зубом проблема», - рассказала она.

По словам помощника сенатора, сейчас с Нарусовой все хорошо, поэтому повода для переживаний нет, написал spb.kp.ru.

Телеведущая Ксения Собчак ранее рассказала о причинах внеплановой госпитализации музыкального продюсера Иосифа Пригожина. По словам журналистки, у него был сильный грипп, а также врачи подозревали пневмонию.

После участия в «голой» вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой Собчак потеряла в доходе 15 миллионов рублей из-за отмены своих мероприятий. Вечеринка Ивлеевой вызвала осуждение со стороны россиян и политиков, что привело к серьезным последствиям для ее участников.

Санкт-Петербург Больницы Ксения Собчак
30 января 2024, 22:59
Итальянские корма для животных Hill’s больше не будут ввозить в Россию
Freepik
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Россельхознадзор с 6 февраля приостановит ввоз кормов итальянской компании Hill’s. Сообщение об этом появилось на официальном сайте ведомства.

По информации Россельхознадзора, на предприятии по производству кормов выявили нарушения.

«Инспекция показала отсутствие лабораторного контроля за компонентным составом кормов, заявленным на маркировке, недостаточную температурную обработку сырья в процессе производства кормов, а также отсутствие сведений и документов о происхождении сырья, используемого при производстве кормов для кошек и собак», - рассказали в ведомстве.

Ранее стало известно о массовых жалобах владельцев животных на червей в американском корме Hill’s. Об этом сообщил Telegram-канал Mash. В Россельхознадзоре напомнили, что корма для животных из США запретили ввозить в Россию еще в 2021 году.

Россельхознадзор с 6 февраля приостановит ввоз кормов итальянской компании Hill’s. Сообщение об этом появилось на официальном сайте ведомства.

США Собаки Россия Животные
30 января 2024, 21:28
Пункты выдачи Ozon сообщили о сложностях с выдачей заказов
РИА «Новости»
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Россияне столкнулись со сложностями в получении заказов на пунктах выдачи Ozon, но сбой в работе произошел не по вине маркетплейса, который также ожидает устранения неполадок. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Уже проверили все системы - на нашей стороне сбоев нет, что-то сломалось в доменной зоне.RU. Ждем вместе с вами, когда неполадки устранят», - заявили в компании.

В Telegram-канале маркетплейса сообщили о продлении сроков хранения заказов, которые нужно было получить сегодня, еще на два дня. Заказы с доставкой на дом, которые курьеры не могут выдать в системе, также перенесут, уведомив пользователей о новой дате в приложении.

Сбои в работе сайтов доменной зоны.RU в России зафиксировали вечером во вторник, 30 января. Наибольшее количество жалоб поступило от жителей Москвы и Подмосковья. Как сообщили в Минцифры, в ближайшее время доступ к сайтам в этой зоне будет восстановлен. Неполадки возникли из-за технической проблемы, связанной с глобальной инфраструктурой DNSSEC.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России признала маркетплейсы Wildberries и Ozon лидирующими интернет-магазинами на рынке.

Интернет Россия Маркетплейсы
30 января 2024, 19:29
ЦИК опубликовал данные об имуществе и доходах Путина
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Кандидат в президенты России Владимир Путин отчитался о доходах за шесть лет. В период с 2017 по 2022 год он заработал свыше 67,5 миллиона рублей. Поданную действующим главой государства декларацию опубликовали на сайте Центральной избирательной комиссии.

По документу, источниками доходов Путина стали зарплата, военная пенсия, банковские вклады, ценные бумаги и продажа имущества.

У президента есть 10 счетов в банках на сумму 54,4 миллиона рублей и 230 акций ПАО «Банк „Санкт-Петербург“». Также ему принадлежит квартира площадью 153,7 квадратных метра и парковочное место в гаражном кооперативе в Санкт-Петербурге.

В собственности у Путина еще есть квартира площадью 77 квадратных метров и гараж на 18 квадратных метров в Санкт-Петербурге. В списке зарегистрированного имущества отметили три автомобиля - ГАЗ М21 (1960 года выпуска), ГАЗ М21 (1965 года выпуска), «Ниву» (2009 года выпуска) и автоприцеп «Скиф» (1987 года выпуска).

Владимира Путина накануне зарегистрировали кандидатом в президенты в качестве самовыдвиженца. ЦИК принял это решение единогласно.

Доходы ЦИК РФ Владимир Путин Выборы президента РФ
30 января 2024, 17:37
Дизайнеры подали свыше тысячи заявок на участие в Московской неделе моды
РИА «Новости»
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Вторая Московская неделя моды привлекла внимание дизайнеров со всей России. Организаторы уже получили 1038 заявок из 72 регионов страны, что на 20% больше, чем в прошлый раз, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«Лидерами по числу заявок стали Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Красноярск и Казань», - рассказала она.

По ее словам, коллекции на площадках Московской недели моды уже захотели представить дизайнеры из 151 населенного пункта, включая Калининград, Хабаровск, Тюмень, Севастополь, Краснодар и Томск. До 1 февраля жюри отберет около 100 дизайнеров для подиума, 60 для участия в открытом маркете и 50 шоу-румов для бизнеса.

Мероприятие пройдет в Москве с 1 по 8 марта. Площадками станут Центральный выставочный зал «Манеж» и павильон № 75 ВДНХ, входящий в пространство масштабной выставки «Россия».

В рамках недели моды москвичи и гости столицы смогут посетить открытые показы на ВДНХ и увидеть коллекции модных короткометражных фильмов в рамках World Fashion Shorts.

Для профессионалов индустрии в «Манеже» организуют насыщенную деловую программу, включающую закрытые показы, встречи с экспертами, образовательные лекции и мастер-классы. Кроме того, будет функционировать B2B-шоурум и открытый маркет.

Значимые моменты фестиваля будут транслировать онлайн в официальной группе Московской недели моды в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее в России зафиксировали увеличение спроса на товары отечественных брендов. В первую очередь речь идет о сегменте легкой промышленности.

Мода конкурсы Москва Наталья Сергунина

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