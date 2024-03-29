Мать главаря террористов из «Крокуса» попросила прощения у семей погибших
Мать лидера террористов Шамсидина Фаридуни*, напавших на подмосковный «Крокус Сити Холл», попросила прощения от имени своей семьи у пострадавших и близких погибших. Видео опубликовало Ruptly в Telegram-канале.
«Я прошу прощения от имени своей семьи», - сказала Муассар Заргарова.
Женщина добавила, что для Бога сын никогда шахидом не станет. Она не понимает, зачем он совершил теракт.
Женщина расплакалась во время общения с журналистами. Она призвала своего сына рассказать, кто его во все это «втянул», для кого он это сделал.
Ранее напавшие на «Крокус Сити Холл» боевики в ходе допросов рассказали, что все этапы подготовки теракта, а также инструкции для отхода им предоставил куратор. Последний связывался с ними через Telegram, отправляя голосовые сообщения. При этом они не знали его имени, так как он общался с ними, используя псевдоним.
Кроме того, следствие попросило арестовать девятого фигуранта дела о теракте, которым стал Назримад Лутфуллои.
*внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.