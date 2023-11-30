30 ноября 2023, 09:53

Мастер-классы для детей и взрослых от Москвы проведут на выставке «Россия» с 30 ноября

Сайт мэра и правительства Москвы
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С 30 ноября по 3 декабря в пространстве Москвы на Международной выставке-форуме «Россия» проведут серию мастер-классов для детей и взрослых. Участников научат созданию чайного купажа, росписи шоперов и деревянных значков, сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

Например, на первом мероприятии гостей не только научат создавать авторский чай, но и расскажут о культуре и истории этого напитка, а также научат различным способам его заваривания.

В субботу, 2 декабря, пройдет мастер-класс для любителей шоперов. Участников научат расписывать их. Например, они декорируют их под «Солнце столицы» или символами БКЛ.

Еще одно творческое мероприятия состоится в воскресенье, 3 декабря. На нем гостей научат создавать деревянные значки. Участники узнают о подходящих материалах и кистях, а затем изготовят оригинальную поделку с изображением символа столицы.

Выставка «Россия» проходит на ВДНХ, она продлится до 12 апреля 2024 года. Ранее на ней стартовала неделя хоккея в павильоне «Роснефти».

Выставки Дети Москва 2023
30 ноября 2023, 09:08
Минтруду предложили запретить штрафовать работников за опоздания из-за плохой погоды
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Депутат Госдумы Иван Сухарев направил главе Минтруда Антону Котякову письмо, в котором предложил ввести запрет на дисциплинарные взыскания в отношении россиян, опоздавших на работу из-за связанных с погодой форс-мажоров. Об этом сообщил RT.

Работодатель может разорвать трудовые отношения, если работник два раза за год получал дисциплинарные взыскания. Сухарев напомнил, что в Трудовом кодексе нет четких критериев того, какие именно сложные погодные условия являются уважительной причиной опоздания. Если работодатель не примет объяснение о погодных форс-мажорах, конфликт с сотрудником может привести к судебному разбирательству, отметил он.

«В связи с этим прошу <…> рассмотреть вопрос об определении регламента верификации объяснительной информации работника, например с помощью открытой информации МЧС», - указал парламентарий в письме.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предложила Минтруду давать пятидневный отпуск работающим россиянам, у которых появились внуки. По ее словам, при рождении ребенка молодым родителям требуется помощь близких.

Штрафы Госдума РФ Минтруд РФ
30 ноября 2023, 08:00
ИП в России могут исчезнуть в 2029 году
Freepik
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В 2029 году завершится эксперимент по введению налога для самозанятых, и такую форму ведения бизнеса, как индивидуальный предприниматель (ИП), могут упразднить. Об этом Ura.ru рассказал зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

«Я считаю, то, что сегодня называется индивидуальный предприниматель, - морально устаревшая форма налогообложения и ведения бизнеса. Возможно, после подведения итогов по эксперименту ее не станет», - предположил он.

Депутат добавил, что эта форма была актуальной в 1990-х. Если ее отменят, индивидуальным предпринимателям придется выбрать другую. Те, кто работает на себя и не планируют развивать бизнес, могут стать самозанятыми, а если деятельность предпринимателя будет приносить ощутимую прибыль, он, вероятно, рассмотрит возможность выступить как учредитель или руководитель юрлица.

Самозанятые, которые трудятся в Московской области, с 2021 года могут рассчитывать на займы от Фонда микрофинансирования. За три года он выдал им на льготных условиях свыше 80 миллионов рублей.

Депутаты Бизнес
30 ноября 2023, 01:35
Кошка застряла в стене дома в Москве и жалобно мяукала около недели, прибыли спасатели
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Спасатели прибыли на спасение кота, застрявшего в стене жилого дома по улице Мусы Джалиля в районе Зябликово в Москве. Об этом сообщил источник «360».

По предварительной информации, животное застряло в области дымовой шахты на уровне первого этажа. Кот около недели громко мяукает и привлекает внимание неравнодушных, голос животного уже стал хриплым и прерывистым.

Ранее жители дома обращались в службу спасения, но она не смогла помочь из-за отсутствия разрешения от управляющей компании дома. Также на место ЧП приезжали зоозащитники, но не смогли повлиять на ситуацию.

В итоге в ночь на 30 ноября сотрудники аварийной службы все-таки приняли вызов. По последним данным источника, они приехали к дому и направились в подвал. Новой информации по происшествию пока нет.

Ранее кошку спасли после падения с седьмого этажа в Москве. Животное застряло в простенке и не смогла выбраться. Сотрудники «СпасРезерва» приехали через 15 минут и достали питомца.

Спасатели Коты Животные Москва 2023
30 ноября 2023, 00:48
Депутаты предложили упросить для желающих репатриироваться в Россию получение вида на жительство
РИА «Новости»
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В Госдуму внесли законопроект, который упростит получение вида на жительство соотечественникам, желающим репатриироваться в Россию. С инициативой выступил глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников, законопроект разместили в электронной базе Госдумы.

Соотечественники, проживающие за рубежом, смогут по новому закону оформить заявление о виде на жительство через посольство или консульство, при условии участия в программе репатриации. ВНЖ они могут получить без разрешения на временное проживание.

Вид на жительство выдает территориальное МВД по субъекту, выбранному для переселения. Для репатриантов обязательна дактилоскопия с государственной регистрацией, предоставление медицинских документов, в которых подтверждено отсутствие наркозависимости и ВИЧ-инфекции.

В октябре в ГД предложили упростить получение вида на жительство иностранцами, чьи родственники по прямой восходящей линии постоянно проживали в границах современной России.

Госдума РФ Россия

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