Массовый сбой в базе ГИБДД помешал российским водителям зарегистрировать машины

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В отделениях ГИБДД по всей стране - огромные очереди, автовладельцы жалуются друг другу в соцсетях. По информации издания, работать перестала база ФИС-м, введенная в 2015 году. Раньше небольшие неполадки появлялись регулярно, но с ними удавалось справиться за несколько часов, но теперь сбой более серьезный. В ведомстве даже начали приостанавливать прием.

На сайте говорится о «снижении производительности сервиса» Федеральной информационной системы Госавтоинспекции МВД России в связи с техническим сбоем. Уточняется, что из-за проведения «технологических работ» перебои с доступом возможны в Курганской, Тюменской, Архангельской областях и других субъектах. Для регионов указывается разные предполагаемые сроки устранения сбоя.

В России произошел самый массовый за несколько лет сбой в программе ГИБДД. Из-за этого водители уже второй день не могут зарегистрировать автомобили, сообщил Telegram-канал Mash , добавив, что в Госинспекции подтвердили наличие проблемы.