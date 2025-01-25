Массовый сбой произошел в работе Tik-Tok

На проблемы с работой платформы за сутки пожаловались более 37 тысяч пользователей. Из них 39% обратили внимание на сбой мобильного приложения, а 34% - на неполадки с сайтом. Проблемы со входом в «Личный кабинет» возникли у 14% пользователей.

Чаще всего проблемы с Tik-Tok фиксировали в Новосибирской, Тверской, Нижегородской, Свердловской и Ленинградской областей, а также в Петербурге.

Ранее в России возникли неполадки в работе многих сервисов. Жалобы поступили на сайты и приложения «МегаФона», Telegram, RuTube, МТС, «Ростелекома», «ВКонтакте» и Yota. Больше всего жалоб было на «МегаФон». О его нестабильной работе заявили пользователи из Москвы, Петербурга, Краснодарского Края, Самарской и Новосибирской областей.