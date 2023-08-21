Массовый сбой произошел в работе Telegram

Стратегическая сессия Клуба экспертов Росатома состоялась в павильоне «Атом» на ВДНХ. Участники встречи обсудили перспективные технологии в электроэнергетике, импортозамещение и ключевые вызовы для стабильности российской энергосистемы.

В рамках IV стратегической сессии Клуба экспертов Росатома прошел круглый стол на тему «Переменится ли ток? Что может обеспечить энергобезопасность в меняющемся мире?». Его участниками стали заместитель гендиректора, директор по энергетической политике концерна «Росэнергоатом» Константин Артемьев, заместитель гендиректора «Новавинд» Виктор Свистунов, директор по стратегическому развитию АО «ТВЭЛ» Павел Азгальдов и директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

По словам Артемьева, атомная энергетика дает 20% в выработке электричества в России.

«Чтобы достичь этого уровня, за последние 10 лет мы ввели в строй восемь энергоблоков», - сообщил заместитель генерального директора «Росэнергоатома».

Он назвал 20% хорошей и устойчивой цифрой, на которой концерн не собирается останавливаться. «Росэнергоатом» будет работать над повышением показателя. После 2035 года госкорпорация планирует не только строить замещающие мощности, но и развивать атомную энергетику на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, отметил Артемьев.

С ним согласился Пикин, назвавший одним из ближайших вызовов для российской энергетики поддержание и замещение отечественными технологиями теплофикационных газовых и угольных энергоблоков. Большую их часть построили в предыдущие десятилетия на зарубежном оборудовании.

«С атомом проще. Это российская технология, там практически нет ничего иностранного, так что здесь все более надежно. Да и сетевой комплекс практически вышел на полное импортозамещение», - обратил внимание директор Фонда энергетического развития.

Свистунов напомнил об удачном опыте замещения иностранных технологий. По его словам, «Новавинд» сосредоточил в себе весь цикл: от производства ветрогенераторов до эксплуатации ветропарков. Компания создала завод в Волгодонске и теперь вместе с российскими поставщиками выпускает почти все вплоть до башен ветроустановок, сообщил Свистунов.

«Мы изначально шли к повышению локализации, в 2024 году Росатом начнет выпускать и лопасти для наших ветропарков», - отметил заместитель гендиректора «Новавинд».

Он уточнил, что этими работами займется композитный дивизион. Компания будет и дальше расширять производственную кооперацию с отраслевыми предприятиями госкорпорации, добавил Свистунов.

Чтобы поддерживать стабильности в энергосистеме, сфере ВИЭ-генерации необходимо развитие систем накопления энергии. Сейчас в стране нарабатывают компетенции и технологии в этой области. Например, Росатом строит две гигафабрики по производству систем накопления энергии - в Калининграде и Москве.

«Создание гигафабрик - это одно из ключевых направлений по развитию неядерного бизнеса Росатома, которое не только внесет огромный вклад в обеспечение электросетевого комплекса самыми современными системами накопления энергии, но и обеспечит потребности отечественных производителей электротранспорта», - отметил директор по стратегическому развитию АО «ТВЭЛ».