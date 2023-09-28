Массовое отравление случилось на свадьбе в Ираке

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Торжественная церемония прошла на юго-западе иракской провинции. После свадьбы с симптомами интоксикации к врачам обратились полсотни гостей. Медики предположили, что причиной отравления могли стать некачественные продукты.

Трагически для десятков приглашенных окончилась свадьба в городском округе Эль-Хамдания на севере Ирака. В банкетном зале случился пожар. Пострадали и погибли более 450 человек.

Организаторов праздника обвинили в нарушении правил противопожарной безопасности, потому что в здании использовали пиротехнику. Среди погибших оказалась невеста. Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани объявил трехдневный траур.

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