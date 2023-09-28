Массовое отравление случилось на свадьбе в Ираке
Свадьба в провинции Киркук на северо-востоке Ирака окончилась массовым отравлением. К врачам обратились около 50 человек, сообщил Shafaq News источник в силах безопасности.
Торжественная церемония прошла на юго-западе иракской провинции. После свадьбы с симптомами интоксикации к врачам обратились полсотни гостей. Медики предположили, что причиной отравления могли стать некачественные продукты.
Трагически для десятков приглашенных окончилась свадьба в городском округе Эль-Хамдания на севере Ирака. В банкетном зале случился пожар. Пострадали и погибли более 450 человек.
Организаторов праздника обвинили в нарушении правил противопожарной безопасности, потому что в здании использовали пиротехнику. Среди погибших оказалась невеста. Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани объявил трехдневный траур.
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