Масштабный сбой произошел в Рунете

Больше всего жалоб поступило на «МегаФон». Неполадки чаще всего зафиксируются в Москве (39%), Петербурге (10%), Самарской (9%), Новосибирской (7%) областях, а также в Краснодарском крае (5%).

«На основе обращений и отчетов посетителей, сегодня, 24 января 2025 [года], наблюдаются проблемы или сбой у „МегаФона“», - отметили в сервисе.

Число жалоб на мессенджер Telegram достигло 2,3 тысячи, а на оператора Yota - 1,8 тысячи. О сбоях в работе МТС сообщили более тысячи пользователей.

Ранее у россиян возникли проблемы с мессенджером Telegram. Некоторые пользователи на территории России не могли отправлять сообщения и загружать медиафайлы. Также регистрировались сложности со входом в «Личный кабинет».