Масштабный сбой произошел в работе Wildberries

В комментариях пользователи заявили, что заказанные ими товары стали возвращать на склад, и за это начали начислять штрафы.

«Отменены товары которые уже были в пункте выдачи», - заявил один из них.

С проблемами столкнулись клиенты Wildberries в Якутии, Новосибирской и Иркутской областях и Приморском крае. О сбое в личном кабинете заявили 47%, на нестабильность сервиса пожаловались 27%, плохую работу сайта отметили 9%, об общем сбое сказали 8%, о неполадках мобильного приложения - 6%.

В пресс-службе маркетплейса сообщили РИА «Новости» , что знают о проблеме, пытаются ее решить и постепенно возвращают клиентам ошибочно списанные деньги.

Ранее Wildberries объяснил , почему за доставку товаров в перегруженные пункты выдачи с покупателей берут комиссию. Пресс-служба рассказала, что подобная мера призвана помогать ПВЗ справляться с потоком заказов. Пометка пропадает, когда загрузка на пункте нормализуется.

В августе маркетплейс объединился с сервисом наружной рекламы Russ.