14 сентября 2024, 11:54

Масштабный сбой произошел в работе Wildberries

РИА «Новости»
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В работе Wildberries произошел масштабный сбой. О нестабильной работе сервиса сообщил портал Downdetector.

В комментариях пользователи заявили, что заказанные ими товары стали возвращать на склад, и за это начали начислять штрафы.

«Отменены товары которые уже были в пункте выдачи», - заявил один из них.

С проблемами столкнулись клиенты Wildberries в Якутии, Новосибирской и Иркутской областях и Приморском крае. О сбое в личном кабинете заявили 47%, на нестабильность сервиса пожаловались 27%, плохую работу сайта отметили 9%, об общем сбое сказали 8%, о неполадках мобильного приложения - 6%.

В пресс-службе маркетплейса сообщили РИА «Новости» , что знают о проблеме, пытаются ее решить и постепенно возвращают клиентам ошибочно списанные деньги.

Ранее Wildberries объяснил , почему за доставку товаров в перегруженные пункты выдачи с покупателей берут комиссию. Пресс-служба рассказала, что подобная мера призвана помогать ПВЗ справляться с потоком заказов. Пометка пропадает, когда загрузка на пункте нормализуется.

В августе маркетплейс объединился с сервисом наружной рекламы Russ.

Интернет Торговля Маркетплейсы
14 сентября 2024, 11:55
В России наступил церковный новый год
РИА «Новости»
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В субботу, 14 сентября, православные христиане отмечают начало индикта — нового года по церковному календарю. В переводе с латыни индикт означает «оценивать». В Римской империи так называли налоговый период от пяти до 15 лет.

В субботу, 14 сентября, православные христиане отмечают начало индикта - Нового года по церковному календарю. В переводе с латыни индикт означает «оценивать». В Римской империи так называли налоговый период от пяти до 15 лет.

«В конце индикта объявляли размер налога и собирали его. Суммы и начало индиктов были разными в зависимости от урожайности», - отмечала в беседе с 360.ru религиовед доктор педагогических наук и профессор РЭУ имени Г. В. Плеханова Наталия Фоминых.

В дальнейшем император Октавиан Август определил конкретный день сбора налогов. Им стал день его рождения - 23 сентября. И все императоры придерживались этого правила.

В 462 году дату индикта перенесли на 1 сентября. Сумма налога изменялась каждый год. В 537-м император Юстиниан I издал 47-ю новеллу и ввел единообразие в летоисчислении. Новый год стали указывать во всех официальных документах в империи. Он начинался 1 сентября. Постепенно слово «индикт» утратилось, а люди начали упоминать вместо него год.

На Руси Новый год долго праздновали 1 марта. В 1492-м, за год до падения Византии, русская Церковь провела Собор, постановив начинать отсчет года с 1 сентября.

Затем Петр I перенес празднование Нового года на 1 января, а с 1918 года его начали отмечать 1 января по новому стилю. Поэтому Новолетие, или начало индикта, закрепилось исключительно как церковный праздник. Сейчас оно приходится на 14 сентября по новому стилю.

Праздники Православие
13 сентября 2024, 21:35
Россиянин с закрытыми глазами выиграл 56 млн рублей
Unsplash
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Самый крупный выигрыш в лотерею в Самарской области достался юристу, который покупал билеты более 40 лет. Мужчина участвовал в розыгрыше онлайн и практически не глядя, сообщила РИА «Новости» пресс-служба «Столото».

«Перед сном, лежа в кровати, решил купить билет. Можно сказать, уже с закрытыми глазами выбрал числовую комбинацию, оплатил билет и заснул», - рассказал он.

Мужчина участвовал в лотереях с момента выхода комедии Леонида Гайдая «Спортлото-82». На этот раз Сергей выбрал «Спортлото „6 из 45“. В 12633-м тираже организаторы разыграли 55 165 964 рубля, но победитель указал дополнительные числа в билете и увеличил выигрыш на 1 222 500 рублей.

Сергей узнал об этом на следующее утро и сначала не поверил. Полученные деньги он потратит на новую машину, семейное путешествие на Дальний Восток и отложит на будущее, в том числе для дочери-студентки.

В августе по 50 миллионов рублей выиграли жители Псковской и Тульской областей. Оба купили билеты на почте.

Лотереи Деньги
13 сентября 2024, 15:23
В Озерске женщина отсудила у МВД полмиллиона за срыв отпуска
РИА «Новости»
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В Челябинской области женщина подала в суд на МВД из-за несостоявшегося отпуска. Ее семья не смогла улететь в Таиланд, потому что при оформлении загранпаспортов допустили ошибку, сообщило Ura.ru.

Иск жительницы Озерска удовлетворили частично, отметили в пресс-службе местного горсуда.

«Из-за допущенной ошибки истец не смогла воспользоваться туром. Суд частично удовлетворил требования о взыскании с РФ в лице МВД», - отметили в инстанции.

Женщине должны будут возместить ущерб на сумму в 465 тысяч рублей, 30 тысяч - за причиненный моральный вред и расходы на представителя и госпошлину.

У жительницы Урала и ее сына 3 января изъяли загранпаспорта в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Они собирались лететь в Таиланд в отпуск. Жительница Озерска просила компенсировать ей 100 тысяч морального вреда, но суд удовлетворил меньшую сумму. В счет расходов на юриста ей вернут еще 30 тысяч.

В Озерском управлении МВД заявляли, что ошибки при получении паспортов семья не заметила, и предъявленные требования признавать отказались. В ведомстве настаивали на том, что у женщины была возможность отказаться от тура до его начала и потребовать от компании вернуть средства. По мнению полицейских, она также могла переоформить документы на следующий день и воспользоваться оставшимися днями поездки. А муж местной жительницы, допустили в МВД, вообще мог отправиться отдыхать один.

«Суд пришел к выводу, что ответственность за правильное указание данных лежит не только на лице, заполняющем заявление, но и на компетентных сотрудниках», - заметили в суде, добавив, что отсутствие контроля со стороны полицейских может привести к умышленному искажению сведений.

Принятое по иску решение в законную силу пока не вступило.

Паспорта Суд Челябинская область МВД РФ Отпуск
13 сентября 2024, 10:22
Власти Франции потребовали от брата Дурова приехать в Париж
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Во Франции потребовали, чтобы Николай Дуров и Илья Перекопский приехали в Париж в рамках разбирательств после задержания Павла Дурова. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

«Речь идет о брате Павла Дурова Николае и вице-президенте компании Илье Перекопском», - уточнил источник канала.

Представители окружения Дурова рассказали Telegram-каналу, что Дуров согласился сотрудничать со следствием и в этом есть положительные моменты. Плюсом собеседник Shot назвал смягчение судебного контроля и разрешение на выезд в пределах Европейского союза.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что Дуров является гражданином Франции, поэтому возможности помочь ему со стороны России ограничены.

Дурова арестовали 24 августа в Париже, куда он прилетел на частном самолете. Спустя несколько дней предпринимателя выпустили под залог в пять миллионов евро.

Павла Дурова арестовали во Франции

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