22 декабря 2023, 10:57

Масштабный фестиваль снеговиков проведут в Москве

Сайт мэра и правительства Москвы
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В стенах Московского дворца пионеров пройдет грандиозный фестиваль снеговиков «Арт-фест-2024». Конкурсанты будут соревноваться в разнообразных жанрах искусства, но работы объединит тема снеговиков. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Дети и родители смогут проявить себя в создании комиксов и мультфильмов из пластилина. Также участники представят творческие композиции, созданные на стыке скульптуры, живописи, видеопроекции. А главное, все работы должны быть связаны со снеговиками», - отметила заммэра.

Принять участие в фестивале можно, подав онлайн-заявку и отправив работы через официальный сайт события, где также можно ознакомиться с творчеством победителей прошлых лет. На сайте разместили образовательные материалы, включая видеоуроки и мастер-классы по созданию пластилиновой анимации и комиксов, подготовленные педагогами образовательного комплекса «Воробьевы горы». Школьники старше 10 лет вместе с родителями могут представить как групповые, так и отдельные творческие проекты.

Первый подобный фестиваль прошел в 2012 году. За время его проведения участниками стали свыше 35 тысяч человек, которые создали около семи тысяч снеговиков. Так, самым младшим участником стал трехлетний ребенок, самому старшему было 70 лет.

Итоги фестиваля подведут 17 февраля 2024 года в Московском дворце пионеров, где в этот же день состоится конкурс на создание лучшей фигуры снеговика.

На новогодних каникулах в столице проведут еще свыше 200 крупных мероприятий. Например, 30 и 31 декабря с 13:00 до 19:00 в усадьбе Деда Мороза пройдут гуляния с концертами, шоу и хороводами.

Фестивали Новый год Москва 2023
22 декабря 2023, 11:15
Авиакомпания S7 решила вопрос с иностранными лизингодателями по 45 самолетам
РИА «Новости»
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Российская авиакомпания S7 урегулировала отношения с иностранными лизингодателями по 45 самолетам. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

«S7 Airlines завершила сделку по урегулированию взаимоотношений с группой зарубежных лизингодателей с участием страховой компании ООО „СК „НСК“ по 45 среднемагистральным самолетам и четырем авиационным двигателям», - указали в компании.

Согласно договоренностям, лизингодатели свернули все требования к отечественным сторонам по страховым полисам и по договорам аренды 45 самолетов, которые составляют почти 50% флота авиакомпании.

Российские перевозчики призвали расширить список государств, которые могут поставлять запчасти. Росавиация одобрила изменения. В перечень стран могут попасть Эфиопия, Гонконг, Южная Корея и другие. В ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта пояснили, что такая мера упростит обслуживание авиационной техники, в частности, двигателей.

Авиация Авиакомпании
22 декабря 2023, 09:59
Программу «Играй в Москву!» подготовили для жителей и гостей столицы
Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»
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Мостуризм подготовил для туристов и горожан с детьми два специальных маршрута на новогодние каникулы в рамках программы «Играй в Москву!». Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Программа стартовала 15 декабря. Она будет работать до конца новогодних каникул. Прогулки по городу с проектом будут интересным квестом, за выполнение заданий которого участники выигрывают специальные стикеры. Их нужно вклеивать в карту.

Все, кто пройдут маршрут и выполнят поставленные задачи, смогут обменять заполненную карту на памятный сувенир: объемный стикер или игровую фигурку. Это можно сделать в одном из туристско-информационных центров Москвы. Адреса доступны на сайте проекта.

Маршрут «На поиски волшебства» проведет жителей и туристов по центру столицы через праздничные ярмарки главных площадей и улиц, а «Большой турнир воображения» - по Парку Горького и парку искусств «Музеон».

Кроме того, более 120 ледовых шоу покажут в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» в Москве.

Отдых Праздники Новый год Москва 2023
22 декабря 2023, 09:08
Акции «Рольфа» передали во временное управление Росимущества
РИА «Новости»
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Президент Росси Владимир Путин подписал указ о передаче акций и активов автодилера  «Рольф» во временное управление Росимущество. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту указа, во временное управление перешли 15 198 акций «Рольфа», которыми владеет «Рольф моторс», а также 660 759 610 акций «Рольфа», владельцем которых является кипрский оффшор «Деланс лимитед».

Кроме того, во временное управление попали доли в уставном капитале «Рольф тех», «Рольф эстейт Санкт-Петербург» и «Рольф моторс».

Согласно сведениям системы «Спарк» , офшор «Деланс лимитед» владеет 99,99% акций компании «Рольф», еще 0,01% принадлежат «Рольф моторс». Само АО «Рольф» на 99% владеет «Рольф моторс» и «Рольф эстейт Санкт-Петербург», а также 100% акций «Рольф тех».

Политолог Юрий Кнутов отмечал, что указ Путина об ответных мерах на конфискацию государственного имущества западными странами является закономерным ответом на откровенный грабеж.

Россия Владимир Путин
22 декабря 2023, 09:00
Собянин рассказал о вкладе энергетиков в улучшение Москвы
Соцсети
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Свой профессиональный праздник отмечают сотрудники топливно-энергетического комплекса Москвы: более 120 тысяч специалистов каждый день обеспечивают теплом и электричеством миллионы жителей и сотни тысяч организаций. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Поздравляю столичных энергетиков с профессиональным праздником!», - отметил мэр.

Он подчеркнул, что благодаря труду энергетиков мегаполис постоянно улучшается: общественные пространства становятся чище, появляются новые дома и соцобъекты, а также совершенствуется транспортная инфраструктура.

По словам градоначальник, за этот год специалисты комплекса подключили и обеспечили необходимой мощностью приблизительно 1,3 тысяч объектов, среди которых павильон «Атом» на ВДНХ, МГУ имени М. В. Ломоносова, Южный речной вокзал и другие.

Качественный труд специалистов помог Москве сделать экологию чище: город лидирует в Европе по развитию и использованию электротранспорта.

Ранее мэр рассказал, что свыше 1300 электробусов начали курсировать в Москве.

Благоустройство Сергей Собянин Москва 2023

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