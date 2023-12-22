Масштабный фестиваль снеговиков проведут в Москве

«Дети и родители смогут проявить себя в создании комиксов и мультфильмов из пластилина. Также участники представят творческие композиции, созданные на стыке скульптуры, живописи, видеопроекции. А главное, все работы должны быть связаны со снеговиками», - отметила заммэра.

Принять участие в фестивале можно, подав онлайн-заявку и отправив работы через официальный сайт события, где также можно ознакомиться с творчеством победителей прошлых лет. На сайте разместили образовательные материалы, включая видеоуроки и мастер-классы по созданию пластилиновой анимации и комиксов, подготовленные педагогами образовательного комплекса «Воробьевы горы». Школьники старше 10 лет вместе с родителями могут представить как групповые, так и отдельные творческие проекты.

Первый подобный фестиваль прошел в 2012 году. За время его проведения участниками стали свыше 35 тысяч человек, которые создали около семи тысяч снеговиков. Так, самым младшим участником стал трехлетний ребенок, самому старшему было 70 лет.

Итоги фестиваля подведут 17 февраля 2024 года в Московском дворце пионеров, где в этот же день состоится конкурс на создание лучшей фигуры снеговика.

На новогодних каникулах в столице проведут еще свыше 200 крупных мероприятий. Например, 30 и 31 декабря с 13:00 до 19:00 в усадьбе Деда Мороза пройдут гуляния с концертами, шоу и хороводами.