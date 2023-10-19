Масштабную программу разработали для участников «Московского долголетия»
Организаторы программы «Московское долголетие» подготовили разнообразные занятия для участников на осень и зиму. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, вновь открылись группы по различным дисциплинам, включая психологию, ландшафтный дизайн, IT, историю, иностранные языки. Занятия пройдут на базе 24 вузов, среди которых МГУ, ВШЭ, Политех и другие.
Мэр добавил, что для интересующихся историей тоже расширили программу.
«В проекте открыто свыше 200 групп по истории страны, искусств, кинематографа и краеведению», - отметил Собянин.
Кроме того, любители спорта также смогут найти много интересного. Им предложат выбрать из 50 видов активностей, начиная от гимнастики и заканчивая футболом. А зимой в столичных парках начнутся занятия по катанию на коньках и лыжах.
Ранее москвичек «серебряного» возраста пригласили на турнир по бильярду.