Масштабную программу разработали для участников «Московского долголетия»

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По его словам, вновь открылись группы по различным дисциплинам, включая психологию, ландшафтный дизайн, IT, историю, иностранные языки. Занятия пройдут на базе 24 вузов, среди которых МГУ, ВШЭ, Политех и другие.

Мэр добавил, что для интересующихся историей тоже расширили программу.

«В проекте открыто свыше 200 групп по истории страны, искусств, кинематографа и краеведению», - отметил Собянин.

Кроме того, любители спорта также смогут найти много интересного. Им предложат выбрать из 50 видов активностей, начиная от гимнастики и заканчивая футболом. А зимой в столичных парках начнутся занятия по катанию на коньках и лыжах.

Ранее москвичек «серебряного» возраста пригласили на турнир по бильярду.