Масочный режим в Кремле и Администрации президента пока не вводили
В Кремле и Администрации президента России не панируют вводить масочный режим. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на традиционном брифинге, сообщил ТАСС.
«Нет, пока масочный режим не возвращается, никаких рекомендаций специалистов на этот счет не было», - сказал Песков.
Отдельно он отметил, что для сотрудников, которые работают непосредственно с главой государства противоэпидемические меры действуют постоянно.
«Там особые меры предосторожности, они действуют постоянно. Они продолжат действовать», - пояснил представитель Кремля.
На тему ношения масок Песков уже высказывался в середине сентября. Он указал, что его не вводят в Кремле. Также, по его словам, не проводится и централизованная вакцинация от гриппа. При этом каждый сотрудник при желании может сделать прививку.