Масочный режим в Кремле и Администрации президента пока не вводили

«Нет, пока масочный режим не возвращается, никаких рекомендаций специалистов на этот счет не было», - сказал Песков.

Отдельно он отметил, что для сотрудников, которые работают непосредственно с главой государства противоэпидемические меры действуют постоянно.

«Там особые меры предосторожности, они действуют постоянно. Они продолжат действовать», - пояснил представитель Кремля.

На тему ношения масок Песков уже высказывался в середине сентября. Он указал, что его не вводят в Кремле. Также, по его словам, не проводится и централизованная вакцинация от гриппа. При этом каждый сотрудник при желании может сделать прививку.