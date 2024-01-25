«Маскировалось под студенческое издание». DOXA признали нежелательной организацией

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«Генеральная прокуратура РФ поддержала наше обращение и признала нежелательной на территории России деятельность маскировавшейся под студенческое издание откровенно вражеской организации „Mnenie media z.s.“ (DOXA)», - рассказал он.

Пискарев уточнил, что издание публиковало инструкции, как поджигать военкоматы, полицейские отделы, призывало российских военных сдаваться в плен украинской армии, размещало материалы «с правилами» сопротивления правоохранителям.

Изначально DOXA действительно писала об образовании, но после лишилась статуса студенческой организации. В издании в основном работают студенты и аспиранты одного из вузов, писал РБК.

Ранее Минюст расширил реестр нежелательных организаций. Список пополнился созданным в Литве «Российским комитетом действия»* и «Академической сетью „Восточная Европа“»* из Германии. Кроме того, в перечне иностранных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ появилась польская организация Civil Council («Гражданский совет»)*.

* Внесены Минюстом в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.

Издание DOXA включили в список нежелательных организаций. Председатель Комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил , что организация DOXA причастна к обучению диверсантов на территории РФ.