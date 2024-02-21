«Кстати, нам предстоит еще длительный период зимы, для Москвы март - это зимний месяц. Важно понимать, чтобы не было завышенных ожиданий, что с 1 марта весна не наступает», - сказал он.

Именно на рубеже февраля и марта, по словам Романа Вильфанда, в течение последних 30 лет в Центральной России вырастали самые высокие сугробы. Он предупредил, что в ближайшие недели выпадет снег, случится оттепель, а потом снова понижение температуры.

Жители Подмосковья увидели ночью 21 февраля лунное гало. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал это явление предвестником плохой погоды. Иллюзию рассеивания света, по его словам, создали кристаллы льда в облаках верхнего яруса.