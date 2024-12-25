Маркетплейсы обяжут продвигать российские товары

ГОСТ на шаурму появится и вступит в силу уже в следующем году, заявил в Роскачестве. Этот стандарт организация решила ввести после проверки качества продукции некоторого количества точек по продаже шаурмы. Сможет ли могущественный ГОСТ улучшить ситуацию в сфере фастфуда, разбиралась ведущая 360.ru Регина Орехова в беседе с главой петербургской организации по защите потребителей «Потребнадзор» Александром Виноградовым.

Ларек - не для ГОСТов Кроме этого, по мнению Виноградова, соблюдение каких-либо стандартов затруднено тем, что в торговых точках зачастую нет минимально необходимого оборудования.

«В ларечке не могут соблюдаться ГОСТы априори, потому что там нет проточной воды. <…>. То есть вот я, честно скажу, проезжая мимо ларьков, я всегда думаю, а куда люди ходят в туалет? А где люди моют хотя бы какие-то приборы кухонные, которые нужно периодически мыть?» - сказал эксперт.

Необязательная история Собеседник ведущей предположил, что значение ГОСТа в случае с шаурмой сильно преувеличено, потому что это добровольный стандарт, следовать которому или нет - решает сам производитель.

«Теперь каждый ларек, который делает [шаурму] с капустой или с морковкой, с чем угодно, будет писать „по ГОСТу“. Да, ГОСТ нарушается. А какие санкции, если это необязательная история. Ну, привлек он клиентов, обманул он клиента. Ну, „по ГОСТу“ написал. И что?» - задался вопросом Виноградов.

По словам эксперта, обращение в Роспотребнадзор из-за такого обмана тоже ни к чему не приведет по той же причине.

«Роспотребнадзор, в связи с тем, что это необязательная история, не может привлечь ни к административной ответственности, ни к какой», - объяснил свою точку зрения защитник потребителей.

Не путайте сосиски и шаурму Что касается наказания за несоблюдение требований стандарта, Виноградов предостерег от сравнения каких-то конкретных продуктов с шаурмой. Например, в случае с такими продуктами, как колбаса, все ясно - есть несоблюдение стандарта, значит, это фальсификат, за который предусмотрена ответственность. В случае же с шаурмой, по мнению Виноградова, все гораздо сложнее из-за разнообразия вкусов и видов этого фастфуда.

«Не надо путать сосиски и шаурму. Потому что у сосисок есть четкое понятие. Вот ГОСТ написан, значит, допустим, сосиски молочные должны быть из свинины и говядины, больше ничего не должно быть. Никакого куриного там и так далее. А все остальное - это уже прелюдии, которые мы придумываем. <…> Но мы не можем договориться даже между городами, кому какая [шаурма] нравится», - сказал эксперт.