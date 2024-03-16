16 марта 2024, 10:46

Мария Захарова проголосовала на выборах президента России

РИА «Новости»
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Официальный представитель МИД Россия Мария Захарова проголосовала на президентских выборах. Об этом она сообщила в Telegram-канале.

ТАСС уточнил, что дипломат проголосовала на одном из участков на Ленинградском шоссе в Москве.

Выборы стартовали 15 марта. По состоянию на 10:00 по московскому времени субботы, 16 марта, явка составила 38,35% по всей России с учетом системы дистанционного электронного голосования.

В субботу участие в голосовании приняла председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, которая посетила УИК №783 в селе Павловская Слобода в Истре.

Всего на президентский пост претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Николай Харитонов, Владислав Даванков, Владимир Путин и Леонид Слуцкий.

Ранее Захарова указала на активность Запада на фоне проведения выборов в России.

Мария Захарова Россия Выборы президента — 2024
16 марта 2024, 07:19
Мурадов объяснил нежелание Запада признать референдум в Крыму
РИА «Новости»
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Нежелание западных стран признавать итоги результаты референдума в Крыму и Севастополе о присоединении к России связано с провалом планов по вытеснению Черноморского флота с полуострова. Об этом РИА «Новости» сказал вице-премьер правительства региона, постоянный представитель республики Крым при президенте России Георгий Мурадов

«Несмотря на заключенный между Россией и Украиной договор об условиях и статусе пребывания Черноморского флота, угроза его существования сохранялась. Власти соседней страны не переставали поднимать вопрос о прекращении дислокации флота в Крыму, что представляло неприемлимую угрозу для России», - отметил он.

Мурадов объяснил, что возвращение Крыма в Россию гарантировало стране безопасность на южном направлении и стратегическую стабильность, которую геополитические противники хотели подорвать на протяжении многих лет.

«Они хотели видеть Севастополь своей военной базой. Думаю, этим объясняется истеричное нежелание Запада признать референдум в Крымы и легитимность и его воссоединения с Россией», - добавил вице-премьер полуострова.

Ранее президент Владимир Путин назвал Крым и Севастополь неотъемлемой частью России.

Крым Россия Референдум
16 марта 2024, 03:29
Весенние танцы медведей в Приморье сняли на видео
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Медведи вышли из спячки и «станцевали» у одного из деревьев. Об этом сообщила пресс-служба нацпарка «Земля леопарда».

Видеокамера зафиксировала представителей сразу двух видов: бурого и белогрудого. Они чесались спинами о ствол дерева. Со стороны эти движения немного напомнили необычный танец.

По словам работников нацпарка, после пробуждения медведи особой активностью не отличаются. Они мало едят и не уходят далеко от берлоги. Однако могут оставлять метки на маркировочных деревьях, сигнализируя сородичам о своем присутствии.

Ранее сотрудники нацпарка Приморья рассказали о самке дальневосточного леопарда , которая любит позировать на одном месте. Ученые заметили, что она предпочитает пролезать под одним и тем же упавшим деревом.

Медведи Приморье Животные
15 марта 2024, 21:51
Звезду сериала «Ивановы-Ивановы» признали иноагентом
РИА «Новости»
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Актера Семена Трескунова* и режиссера Романа Либерова* признали иностранными агентами. Об этом сообщили на сайте Минюста РФ.

Ведомство уточнило, что проживающий за пределами России Трескунов* выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверную информацию о решениях российских властей и проводимой ими политике.

Режиссер Либеров* также выступал против СВО и распространял фейки о российской армии. Сейчас он проживает за рубежом.

Реестр также пополнили журналистка Марианна Беленькая*, новосибирский депутат Светлана Каверзина*, бывший майор полиции Олег Кашинцев*, бывший координатор «Открытой России» Кирилл Ишутин* и экономист Игорь Липсиц*. Все они также проживают за рубежом, кроме Каверзиной*.

Беленькая* распространяла материалы иноагентов, Каверзина* создавала материалы совместно с иноагентами и зарубежными СМИ, Кашинцев* выступал против СВО, а Ишутин* участвовал в протестах за рубежом против российский властей и распространял о них фейки.

Ранее комик Руслан Белый* открыл в Нижнем Новгороде фирму под названием «Большая семерка»**, состоящую из иноагентов.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

**Деятельность организации признана нежелательной в России.

Режиссер Депутаты Россия Актеры Иноагенты
15 марта 2024, 21:29
Жителей Севастополя предупредили о громких звуках в городе
РИА «Новости»
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Жителей Севастополя предупредили, что громкие звуки, которые они могут услышать, связаны с военными учениям. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

«Сейчас военные проводят учебные стрельбы в районе мыса Херсонес, в том числе из ручных гранатометов. В зависимости от направления ветра, звук может быть слышен в разных районах города», - уточнил глава города.

По словам Развожаева, сейчас в Севастополе все спокойно. Он также уточнил, что расчеты противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) проведут тренировки в районе Северного и Южного молов и в Стрелецкой бухте.

В конце прошлой недели в Севастополе прошли аналогичные учения. Город является главной базой Черноморского флота, поэтому периодически подвергается атакам украинских ракет или беспилотников. Их сбивают дежурные средства противовоздушной обороны РФ.

В начале марта в Севастополе объявляли воздушную тревогу , так как военные вели работу по уничтожению воздушных целей.

В конце января российские военные ликвидировали 20 ракет ВСУ , три из которых сбили над Крымом, остальные 17 - над акваторией Черного моря.

Черное море Военные учения Севастополь

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