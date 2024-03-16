Мария Захарова проголосовала на выборах президента России
Официальный представитель МИД Россия Мария Захарова проголосовала на президентских выборах. Об этом она сообщила в Telegram-канале.
ТАСС уточнил, что дипломат проголосовала на одном из участков на Ленинградском шоссе в Москве.
Выборы стартовали 15 марта. По состоянию на 10:00 по московскому времени субботы, 16 марта, явка составила 38,35% по всей России с учетом системы дистанционного электронного голосования.
В субботу участие в голосовании приняла председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, которая посетила УИК №783 в селе Павловская Слобода в Истре.
Всего на президентский пост претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Николай Харитонов, Владислав Даванков, Владимир Путин и Леонид Слуцкий.
Ранее Захарова указала на активность Запада на фоне проведения выборов в России.