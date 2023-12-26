Манул Тимоша из Московского зоопарка показал, как нужно преодолевать сугробы

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Сотрудники зоосада отметили, что манулу не помешала ни зажированность, ни неубранный снег: он смог преодолеть препятствие, подав хороший пример целеустремленности подписчикам.

«Не сказал, что у него лапки и зажированные бока. <…> А взял и перелез. Мотивирует», - написали авторы канала.

Неспешный охотник поправился к зиме до шести килограммов и отрастил длинный мех.

Еще одному знаменитому обитателю столичного зоосада начали выбирать имя: на портале «Активный гражданин» стартовало голосование, с помощью которого выберут имя малышке-панде. Среди его участников разыграют 500 призов.

Свой голос уже оставили боле 340 тысяч человек, чаще всего они выбирали варианты Мо Мо, Маша и Катюша.