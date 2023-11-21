Манул Тимофей из Московского зоопарка зажировался к зиме

«Наш неспешный охотник набрал вес (больше шести килограммов) и отрастил мех. Он готов к зиме», - рассказали в зоосаде.

На видео видно, как манул двигается по открытому вольеру и смотрит по сторонам. Заметно, что у хищной кошки появились меховые бока. Тем не менее животное осталось ловким и отлично координирует движения.

В зоопарке уточнили, что в конце осени у манулов прекрасный аппетит: они едят в почти в два раза больше чем обычно. Их вес, соответственно, растет достаточно быстро. Однако зимой манулы могут есть через день.

У Тимофея осенняя зажировка началась еще в сентябре. Тогда вес кота составлял 4,7 килограмма, однако зоологи подчеркнули, что на пике зажировки его масса может достигнуть шести-семи килограммов.