Мантуров заявил о скором старте производства на бывшем заводе Volkswagen

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«Компании „Арт-Финанс“ принадлежит завод в Калуге Volkswagen, по которому нашли индустриального зарубежного партнера. В Калуге выпуск первой продукции должен начаться в первой половине 2024 года», - сказал он.

Немецкий концерн Volkswagen продал бизнес в России за 125 миллионов евро. Сумму сделки впервые раскрыли в отчете компании за первое полугодие.

Volkswagen остановил производство машин на территории РФ в марте 2022 года. В текущем году руководство концерна рассматривало вариант продажи российских активов местной компании. Мантуров сообщал об утверждении основных параметров сделки в апреле без возможности обратного выкупа.

Производство автомобилей на бывшем заводе Volkswagen в Калуге планируют перезапустить в первом полугодии 2024 года. Об этом в интервью ТАСС заявил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.