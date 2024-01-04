04 января 2024, 02:15

Мантуров заявил о скором старте производства на бывшем заводе Volkswagen

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Производство автомобилей на бывшем заводе Volkswagen в Калуге планируют перезапустить в первом полугодии 2024 года. Об этом в интервью ТАСС заявил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Компании „Арт-Финанс“ принадлежит завод в Калуге Volkswagen, по которому нашли индустриального зарубежного партнера. В Калуге выпуск первой продукции должен начаться в первой половине 2024 года», - сказал он.

Немецкий концерн Volkswagen продал бизнес в России за 125 миллионов евро. Сумму сделки впервые раскрыли в отчете компании за первое полугодие.

Volkswagen остановил производство машин на территории РФ в марте 2022 года. В текущем году руководство концерна рассматривало вариант продажи российских активов местной компании. Мантуров сообщал об утверждении основных параметров сделки в апреле без возможности обратного выкупа.

Производство автомобилей на бывшем заводе Volkswagen в Калуге планируют перезапустить в первом полугодии 2024 года. Об этом в интервью ТАСС заявил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Россия Машины Заводы Денис Мантуров
04 января 2024, 01:52
Стало известно, куда пропал ведущий «России 1» Сергей Брилев
РИА «Новости»
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Сергей Брилев вел программу «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1». Последний его эфир состоялся 26 февраля 2022 года. В конце марта того же года он уволился с поста замдиректора ВГТРК, потому что ему «надоело вычитывать пусть и дивные, но чужие тексты». Что стало с телеведущим и журналистом, выяснило издание News.ru.

С 1995 года Брилев работал специальным корреспондентом на телеканале «Россия 1». За свои репортажи в горящих точках он получил премию ТЭФИ. В 1996 году журналист стал главой бюро телеканала в Лондоне, а в 2001 году вернулся в Москву и вел передачу «Вести». До марта 2022 года Брилев занимал должность замдиректора телеканала.

После начала СВО Брилев уволился с этого поста и заявил, что хочет делать свои репортажи, а не вычитывать чужие. Поэтому ему больше незачем носить титул замдиректора «России 1».

Телеведущий находится под санкциями Великобритании, Украины, Австралии и Канады. После увольнения с российского телевидения он отправился в Бразилию, Эквадор, Боливию, Аргентину, Парагвай и Уругвай, где снимал репортажи.

Сейчас журналист возглавляет ассоциацию международной премии в области энергетики «Глобальная энергия» и живет в Аргентине. Он все еще сотрудничает с «Россией 1» и даже появился в эфире с репортажем. В мае 2023 года он перенес операцию и прошел долгий восстановительный период.

Аргентина Журналистика Россия Телевидение ТЭФИ
04 января 2024, 00:30
Россиян предупредили, когда невыгодно брать отпуск в 2024 году
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В разные месяцы года отпуск будет стоить по-разному. «Известия» объяснили, когда лучше отдохнуть, чтобы не потерять на отпускных.

Размер отпускных не равен заработной плате. Более того, в разные периоды он может меняться и зависит от количества рабочих дней в месяце.

Оплата отпуска рассчитывается по формуле: сумма зарплаты делится на 29,3 (число, принятое для расчетов среднего количества дней в месяце), и полученное число умножается на количество дней отпуска.

Многие работники любят ставить отдыхать до или после праздничных дней, продлевая его за счет праздников. Но таким образом они сокращают свои отпускные. Самыми невыгодными месяцами для отпуска станут месяцы, в которых мало рабочих дней: январь, июнь, май, февраль и март.

Самые подходящие месяцы для отдыха - июль и октябрь, в них по 23 рабочих дня. Кроме того, выгодно отдыхать в августе, в котором 22 рабочих дня.

В ноябре 2023 года Минтруду предложили запретить штрафовать работников за опоздания из-за непогоды. Письмо с такой инициативой главе Минтруда Антону Котякову направил депутат Госдумы Иван Сухарев.

В разные месяцы года отпуск будет стоить по-разному.

«Известия» объяснили, когда лучше отдохнуть, чтобы не потерять на отпускных.

Отдых Праздники Отпуск Минтруд РФ Зарплаты
03 января 2024, 18:26
Журналиста Соколова похоронили в Тверской области
РИА «Новости»
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Похороны колумниста Максима Соколова прошли на кладбище в селе Столипино в Тверской области. Об этом РИА «Новости» рассказала его супруга Светлана.

Прощание с журналистом состоялось в Успенской церкви города Зубцова. В храме присутствовали жена, его родители и родственники. Родные Соколова зажгли свечи, после чего батюшка провел отпевание.

Колумнист РИА «Новости» Максим Соколов умер на своей даче в Тверской области. Ему было 64 года.

Журналист много лет был ведущим обозревателем российских СМИ, на Первом канале вел программу «Однако», также работал с ВГТРК, НТВ, с газетами «Известия», «Коммерсант» и другими.

Директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев назвал Соколова исключительным человеком с изысканным чувством юмора. Он отметил, что смерть публициста стала большой потерей и невосполнимой утратой.

Журналистика Россия
03 января 2024, 17:19
Первую партию куриных яиц из Турции завезли в Россию
РИА «Новости»
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Первая партия пищевых яиц из Турции прибыла в Россию. Поставку проконтролировали специалисты Россельхознадзора, сообщила пресс-служба ведомства.

Объем партии составляет 316 800 штук яиц (19,36 тонны). Продукцию ввезли 3 января через пункт пропуска Яраг-Казмаляр.

Об открытии поставок инкубационного яйца с шести турецких предприятий Россельхознадзор сообщил в конце декабря 2023 года.

Решение об этом приняли на фоне потребности в инкубационном яйце со стороны российских участников внешнеэкономической деятельности, пояснили в пресс-службе.

Кроме того, российская сторона учла гарантии, предоставленные Турцией, о соответствии этой продукции ветеринарно-санитарным требованиям РФ и ЕАЭС.

«Россельхознадзор оставляет за собой право проведения инспекции указанных предприятий», - подчеркнули тогда в ведомстве.

Турция Россия

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