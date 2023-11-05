На цены в данном случае влияют не только курс рубля и дорогая транспортировка, но и ситуация в Израиле и неурожай в нескольких страна-поставщиках, включая Абхазию и Азербайджан. Поставки из Израиля заморозили. Дефицит хотели покрыть за счет продукции из Ирана и Турции, но Россельхознадзор не пропустил через границу свыше 400 тонн мандаринов - в партии нашли средиземноморскую плодовую муху и многоядную муху-горбатку.

Сейчас вся надежда на поставки из Египта, Алжира и Марокко. Как сообщил изданию финансовый аналитик Александр Соловьев, уже в этом сезоне ожидается восстановление урожая в Северной Африке и возобновление поставок в прежнем объеме. Кроме того, в России может стать больше мандаринов из Китая благодаря открытию автомобильного моста между двумя странами.

Пока самые дорогие мандарины на российских прилавках как раз китайские и африканские - в Москве цены на рынках и в магазинах достигают 500 рублей за килограмм. Да и на абхазскую продукцию цены кусаются - около 300 рублей за килограмм даже в Краснодаре и Сочи.