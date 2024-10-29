Мама, папа, дайте денег. Дети до 23 лет смогут взыскивать алименты с родителей

В министерстве объяснили, что студенты-очники из-за загруженности не могут устроиться на работу. Поэтому молодым людям и предложили дать право на получение алиментов вплоть до достижения 23 лет.

«Закон не говорит о том, что алименты будут платиться автоматически. Алименты автоматически выплачиваться не будут. Сам новоявленный студент вправе на основании этого законопроекта, если он станет законом, обратиться с иском к родителю, который в отношении него уплачивал алименты», - объяснил адвокат.

По его словам, может сложиться определенный дисбаланс, ведь пока остается много вопросов, требующих доработки.

В министерстве объяснили, что студенты-очники из-за загруженности не могут устроиться на работу. Поэтому молодым людям и предложили дать право на получение алиментов вплоть до достижения 23 лет.

«Закон не говорит о том, что алименты будут платиться автоматически. Алименты автоматически выплачиваться не будут. Сам новоявленный студент вправе на основании этого законопроекта, если он станет законом, обратиться с иском к родителю, который в отношении него уплачивал алименты», - объяснил адвокат.

По его словам, может сложиться определенный дисбаланс, ведь пока остается много вопросов, требующих доработки.

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То есть да - с одной стороны существует дисбаланс, но так пишут многие специалисты, комментируя этот закон - действительно, здесь много вопросов, требующих доработки. Имеет место быть определенная несправедливость, потому что, конечно, может быть такая ситуация - ребенок жил с мамой до 18 лет, потом мама ему сказала «до свидания, мои обязательства в отношении тебя закончились», и при этом мама ничего не должна, а папа вроде как… Вернее даже, не папа должен платить, а ребенок имеет право предъявить претензии только к папе и не может предъявить претензии только к маме.

Естественно, баланс интересов сторон в данном случае нарушается. Над этим должны работать законодатели, чтобы этот баланс обеспечить и не допустить дискриминации в отношении того или иного родителя, учитывая, что права и обязанности родителей должны быть одинаковыми.

Юрист отметил, что в данном случае нарушается баланс интересов сторон. По словам Будовница, над этим должны работать законодатели - чтобы обеспечить этот баланс и не допустить дискриминации того или иного родителя, ведь их права и обязанности должны быть одинаковыми.