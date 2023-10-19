«Малый бизнес Москвы» провел более миллиона консультаций

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Информацию от экспертов запросили представители различных отраслей бизнеса, включая производителей одежды и обуви, предприятия общественного питания, издательства и другие организации.

«Эксперты помогают разобраться более чем в 100 темах по запуску и развитию бизнеса. Среди них налогообложение, участие в госзакупках, планирование рекламных кампаний, оптимизация сайта и многое другое», - пояснила заммэра.

Миллионным получателем консультации стала основательница творческой студии и магазина изделий из натуральных материалов Светлана Карпушина, которая обратилась за информацией о инструментах для масштабирования своего дела.

Консультации доступны по телефону, на сайте mbm.mos.ru и в центрах услуг для бизнеса.

Ранее стало известно о том, что день бесплатной юридической помощи пройдет в Одинцове 18 ноября.