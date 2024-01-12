12 января 2024, 19:39

«Малышкой назвать сложно». Зоологи измерили панду Катюшу из Московского зоопарка

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В сети появились кадры процедуры замеров маленькой панды Катюши. Видеозапись опубликовала директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

«Чудесная девочка ты такая. Но малышкой-то тебя уже назвать сложно», - прокомментировала зоолог во время осмотра.

Подрастающая панда Катюша, которой 137 дней от роду, уже попробовала на зуб бамбук и различные игрушки. С сегодняшнего дня павильон «Фауна Китая» временно закрыли , чтобы мама-панда смогла вывести детеныша в большой вольер.

Имя панде выбрали москвичи в ходе голосования на платформе «Активный гражданин». В опросе приняли участие 380 тысяч человек.

На опубликованной видео зоолог Ирина Овчинникова производит замеры медвежонка и параллельно ведет с ним очень милый диалог.

Она попросила ассистента не разыгрывать панду, чтобы спокойно измерить ее, и отметила то, как выросла четырехмесячная самка.

Животные Зоопарки Москва
12 января 2024, 19:58
Цены на российские яйца оказались самыми низкими в мире
Unsplash
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Россия оказалась мировым лидером по доступности куриных яиц. Средняя стоимость 12 штук за границей составляет 2,93 доллара, тогда как российские яйца можно купить за 1,34 доллара, сообщили аналитики сервиса GlobalProductPrices.

Их статистика строилась на декабрьских данных от 82 государств. В России 12 яиц в среднем обойдутся в 118 рублей, в других странах больше. В Новой Зеландии яйца стоят в среднем 6,98 доллара, в Швейцарии 6,10, в Уругвае - 5,59, в Норвегии - 5,04, в Швеции 4,88, во Франции 4,06 и в Великобритании 3,83 доллара. Чуть дешевле куриные яйца обходятся жителям США и Германии (3,20 и 2,63 доллара соответственно).

Ранее в России резко подорожали яйца. Президент Владимир Путин связал это с повышенным спросом среди граждан на фоне увеличения их доходов. По его словам, власти просто невовремя сориентировались.

Еда Статистика Деньги Продукты
12 января 2024, 18:39
Нижегородский НПЗ «Лукойла» временно остановил работу одной установки
Pixabay
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Одну из установок на нефтеперерабатывающем заводе «Лукойла» в Нижегородской области приостановили из-за инцидента, подробности которого не раскрываются. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на «Лукойл».

Речь идет об установке ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез». Специалисты уже занимаются восстановлением ее нормального производственного режима. Компания также прикладывает усилия для удовлетворения потребностей внутреннего рынка вместе с другими его участниками.

В конце прошлого года «Лукойл» сообщил, что на его технологической установке было возгорание. Никто не пострадал, работа предприятия продолжилась в прежнем режиме.

«Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» входит в число крупнейших предприятий нефтепереработки бензинового профиля в России, оно перерабатывает нефть с мощностью 17 миллионов тонн в год.

В декабре ФАС возбудила дела против «дочек» «Лукойла» в Перми и Нижнем Новгороде. Причиной стали наценки на бензин.

Нефть Заводы
12 января 2024, 18:09
«Никто не работает». Руководство ДК в краснодарском селе уволилось после скандала со спектаклем для взрослых
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В селе Шабельское Щербиновского района Краснодарского края разгорелся скандал из-за непристойного театрализованного представления в местном доме культуры. В итоге вынужденно уволились глава сельского поселения Михаил Игнатенко и все руководство Шабельского СДК. Как рассказали «360» в учреждении, все они покинули должности 11 января.

Нашумевшее представление позиционировалось как спектакль для взрослых. В афише указывался возрастной ценз, однако сельчане, которым, видимо, не так часто приходится посещать развлекательные мероприятия, пришли с детьми. Видео с непристойными сценками, шутками ниже пояса и полуголыми актерами распространилось в соцсетях. Как утверждают в ДК, это и привело к массовым отставкам среди руководства.

«В помещении со вчерашнего дня никто не работает. Никого нет, все уволились. Сам ДК действует», - отметила сотрудница учреждения.

По ее словам, уволилась и руководитель дома культуры Алена Андрейникова. На вопрос о том, случилось ли все это из-за спектакля, собеседница «360» ответила утвердительно. Причины увольнения Михаила Игнатенко она не назвала.

По данным администрации Шабельского сельского поселения, его глава уволился по собственному желанию. Депутаты Совета поселения единогласно приняли отставку Игнатенко 12 января.

Дети Спектакль
12 января 2024, 16:30
Лидера «Левого фронта» арестовали по делу об оправдании терроризма
РИА «Новости»
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Басманный суд Москвы арестовал лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» из зала суда.

«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать обвиняемому Удальцову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 15 февраля», - сказала судья Евгения Николаева.

Заседание прошло в закрытом режиме по просьбе следователя, который заявил, что документы для обоснования ареста составляют охраняемую законом тайну. Сам Удальцов подчеркнул, что не признает свою вину.

Накануне в доме лидера «Левого фронта» прошел обыск. После этого его отправили на допрос и задержали. Политика обвинили в оправдании терроризма в интернете. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Следствие попросило суд арестовать Удальцова.

Политик основал движение сторонников социализма «Левый фронт», которое вошло в штаб протестных действий КПРФ. Удальцова не раз задерживали за участие в несанкционированных акциях в Москве.

Суд Терроризм Аресты

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