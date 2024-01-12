«Малышкой назвать сложно». Зоологи измерили панду Катюшу из Московского зоопарка

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«Чудесная девочка ты такая. Но малышкой-то тебя уже назвать сложно», - прокомментировала зоолог во время осмотра.

Подрастающая панда Катюша, которой 137 дней от роду, уже попробовала на зуб бамбук и различные игрушки. С сегодняшнего дня павильон «Фауна Китая» временно закрыли , чтобы мама-панда смогла вывести детеныша в большой вольер.

Имя панде выбрали москвичи в ходе голосования на платформе «Активный гражданин». В опросе приняли участие 380 тысяч человек.

На опубликованной видео зоолог Ирина Овчинникова производит замеры медвежонка и параллельно ведет с ним очень милый диалог.

Она попросила ассистента не разыгрывать панду, чтобы спокойно измерить ее, и отметила то, как выросла четырехмесячная самка.