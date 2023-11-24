Малышке-панде из Московского зоопарка исполнилось три месяца

В пресс-службе зоосада уточнили, что по результатам последнего осмотра ее масса достигла 5,9 килограмма (почти как зажированный манул Тимофей ), а размер тела - 60,5 сантиметра.

«Она все чаще стала проявлять свой характер. Во время последнего осмотра пандочка один раз напугала сотрудников и даже попыталась сделать кусь», - рассказали о вчерашнем поведении детеныша сотрудники.

Животное растет и активно развивается: сейчас она значительно лучше видит и слышит. Кроме того, детеныш начал познавать мир.

Она хорошо понимает, когда находится рядом с мамой-пандой, а когда - нет. Без поддержки взрослого животного панда немного пугается, но после нежных поглаживаний успокаивается и даже сопит в корзинке.

Совсем скоро - 2 декабря - назовут имя детеныша. По традиции это делают на 100-й день жизни животного.

Ранее сбившихся с пути из-за урагана розовых фламинго спасли на Алтае. В результате их привезли в барнаульский зоопарк «Лесная сказка».