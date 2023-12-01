Малышка-панда из московского зоопарка начала ползать

«Это важный этап в развитии детеныша, теперь она может доползти до мамы самостоятельно», - подчеркнули ветеринары.

Первым достижениям детеныша ничего не мешает: пол в вольере теплый и покрыт специальным материалом. Иногда у панды проскальзывают лапы, но это нормально, так как конечности еще до конца окрепли.

Несколько дней назад малыш показал свои первые зубы. Это два нижних клыка. До полугода должны вылезти все молочные, которые к полутора годам сменят коренные.