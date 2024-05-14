«Макфа» обжаловала решение о немедленной национализации

Читайте нас в:

Ответчики пожаловались на то, что спор рассмотрели в одно заседание, а законность его решения не проверил суд апелляционной инстанции.

«Еще до проверки законности решения в апелляционном суде „Макфа“ перейдет под контроль Росимущества», - пояснил Хлюстов.

Исполнительные листы взыскателю выдали 13 мая. Как отметил адвокат, это произошло еще до изготовления решения суда.

Ранее Хлюстов назвал наложение ареста на 100 триллионов рублей в рамках иска Генпрокуратуры России об изъятии активов крупного производителя макарон «Макфа» «творчеством судебного пристава». Владельцы предприятия даже выступили с предложением о выкупе акций своей компании. Но суд удовлетворил иск заместителя Генеральной прокуратуры об обращении имущества производителя макарон «Макфа» в доход России.